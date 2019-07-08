رابط تقديم شركة الكهرباء في السعودية - التسجيل في الأمن الصناعي

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، عن توفر وظائف في الأمن الصناعي "رجل أمن"، لخريجي الثانوية العامة بجميع التخصصات، وحددت الشركة على المتقدمين عدة شروط.

كما أعلنت ان كافة الوظائف المطروحة ستكون في جميع فروع الشركة في مختلف أنحاء المملكة لا احتياجها لاابناءها الشباب لشغل هذه الوظيف تحت مسمى رجل الأمن.

وتم الإعلان عن الوظائف صباح اليوم لحاملي الجنسية السعودي وحتى اخر التقديمات لخرجي الثانوية العامة ويتم التقديم عبر الموقع الإلكتروني للشركة.

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ومن أهم الشروط التي حددتها الشركة على المتقدمين للوظيفة الجديدة، أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون المؤهل الدراسي ثانوية عامة أو ما يعادلها بتقدير لا يقل عن جيد.

وأن يكون الطول 1.65م فأعلى، وأن يكون العمر ما بين 20 - 28 سنة هجرية، وذكرت السعودية للكهرباء أن فترة التقديم تنتهي يوم السبت 2019/07/13.