شقيق زوجة المبتعث السعودي المفقود بشلالات نياجرا الأمريكية يكشف لـ«عاجل» تفاصيل اختفائه

كشف الدكتور مهند عدواي شقيق زوجة المبتعث المفقود في شلالات نياجرا بالولايات المتحدة الأمريكية قاسم عداوي؛ تفاصيل فقدان المبتعث.

وقال عداوي -في تصريحات لـ«عاجل»- إن المفقود كان في جولة بشلالات نياجرا في نحو الساعة 8 مساء بتوقيت أمريكا، وطلب من أولاده الذهاب إلى السيارة، وأخبرهم أنه سيذهب للتصوير.

وأضاف شقيق زوجة المبتعث المفقود، أنه بعد فترة لم يعد، وتم الاتصال بالشرطة وإخبارها أن شخصًا سقط في هذه الفترة.

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وتابع: «لا يزال البحث جاريًا، وبعض شهود العيان ذكروا أنهم شاهدوا شخصًا يسقط في الماء والبعض سمع نداءات استغاثة»، مُشيرًا إلى أن الشرطة مشطت المنطقة الصخرية تحت الشلال ولم يتم العثور عليه.

وأوضح شقيق زوجة المبتعث المفقود في شلالات نياجرا بالولايات المتحدة الأمريكية قاسم عدوي، أن البحث لا يزال جاريًا في الماء.

يذكر أن الفقيد من أهالي قرية العدايا بمحافظة صبيا بمنطقة جازان جنوب السعودية، وحصل على موافقة وزارة التعليم للبدء في مرحلة الدكتوراه في إدارة الأعمال، وقد غيَّر تخصصه السابق في الإسعاف الجوي بعد أن أمضى فيه عامًا ونصف العام.