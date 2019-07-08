ترقية وزارة التعليم : اسماء الموظفين المستفيدين من ترقيات التعليم في السعودية

ينتظر الموظف بفارغ الصبر أن تتم ترقيته من مرتبته الوظيفية إلى أخرى تجسد ما بذله من جهد، وما قدمه من اجتهاد في عمله السابق، واليوم الاثنين ستطال فرحة الترقية عددًا من الموظفين والموظفات في القطاع التعليمي.

ووجَّه وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ اليوم بترقية 4900 موظف وموظفة في عدد من المراتب الإدارية، مؤكدًا ضرورة العناية بموظفي الكادر الإداري والعمل على ما يحقِّق رضاهم الوظيفي.

ويسهم هذا القرار في تحفيز الموظفين ويعزِّز من دورهم في منظومة العمل التعليمي، وتهيئة الفرص لهم لتنمية مهاراتهم الوظيفية والإدارية، في كافة المجالات ذات العلاقة في الوزارة.

وكانت وزارة التعليم قد أصدرت قرار ترقية 988 موظفًا وموظفة من المرتبة السابعة إلى الثامنة من أصل 4900 موظف وموظفة سيتم ترقيتهم من جميع المراتب وستعلن أسماؤهم تباعًا خلال الأسابيع القادمة، وستتيح الترقيات الفرصة لترقية الموظفين والموظفات على المراتب من السادسة فما دون.

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