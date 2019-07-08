نتائج قبول جامعة جازان 1440-1441 عبر موقع عمادة القبول والتسجيل

استعلام نتائج قبول جامعة جازان للعام الدراسي 1440-1441 الفصل الدارسي الأول، عبر بوابة عمادة القبول والتسجيل على موقع جامعة جازان الإلكتروني، عن طريق رقم السجل المدني، من خلال الخطوات المبينة أدناة لمعرفة قبول الترشح وما سيعقب ذلك من إجراءات لتأكيد نتيجة القبول، للالتحاق بكليات الجامعة، بعد أن انتهت إجراءات الفرز الآلي لطلبات القبول المقدمة من خريجي الثانوية العامة.

نتائج ترشيح الطلاب والطالبات من قدموا طلبات الالتحاق الجامعي بكليات جامعة حازان، للعام الدراسي القادم 1441 بصدد الظهور عبر موقع الجامعة، وستعلن الجامعة في بيان تفصيلي عدد الطلاب المقبولين على برامج الدبلوم والبكالوريوس، ومن خلال بوابة القبول والتسجيل الإلكترونية سيتم توضيح بعض الإرشادات للإجراءات الواجب اتباعاه من اجل تأكيد الترشيح،لحين صدور نتائج قبول جامعة جازان النهائية .

استعلام نتائج قبول جامعة جازان 1441

خطوات استعلام نتائج قبول جامعة جازان 1441 تعتمد على الدخول على بوابة النظام الأكاديمي، ثم اختيار طلب دبلوم وبكالوريوس من قاسمة الخدمات المتاحة الاستفادة منها عبر تلك البوابة، والتي منها يمكن التعرف على التقويم الدراسي الجامعي، والمقررات المطروحة، وطلبات قبول الدراسات العليا، وطل منحة دراسية، ودميعها من الخدمات الهامة للطلاب الجدد أو الدارسين بالجامعة أو الخريجين راغبي استكمال البرامج الدراسية العليا.

عقب الضغط علة خدمة طلب قبول بكالوريوس ودبلوم، ننتقل إلى صفحة نتائج القبول بجامعة جازان، وبالدخول عليها يتم طلب إدخال رقم السجل المدني وكلمة السر للتعرف على حالة الطلب، في حالة ظهور نتائج الترشيح المبدئي أو النهائي.