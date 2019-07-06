نموذج كفالة بنك التسليف وشروط الحصول على قروض الزواج والأسرة والترميم

يبحث الكثيرون عن “نموذج كفالة بنك التسليف” ، ويقوم “بنك التسليف والادخار السعودي” ، بتقديم خدمة القروض الاجتماعية، لمساعدة محدودي الدخل واصحاب المشروعات الصغيرة والمقبلين على الزاوج، ولتقديم طلب على القرض يجب ان يكون لديك هذه النموذج وتقديم المستندات المطلوبة، ويوجد عدد من النماذج علي موقع “بنك التنمية الاجتماعية” ، مثل نموذج قرض الزواج، وقرض الأسرة، ونموذج قرض الترميم، ويجب على المتقدم الالتزام بشروط “بنك التسليف” ، وسوف نتعرف من خلال هذا الموضوع على، كيفية الحصول على “نموذج كفالة بنك التسليف” ، وشروط الحصول على القروض المختلفة، وكيفية الاستعلام برقم السجل المدني .

يعتبر من أهم الاوراق المطلوبة عند التقديم للحصول على القرض المطلوب، ويمكن الحصول عليه بعد اتباع الخطوات التالية :

الدخول على موقع بنك التنمية الإجتماعية .

قم بإختيار القرض الاجتماعى الذى تريد التقديم فيه .

قم بإدخال البيانات المطلوبة مع الموافقة على إقرار التعهد .

فى الخطوة التالية قم بطباعة نموذج القرض وتعبئة البيانات اللازمة، مع مراجعتها جيدا والتأكد من عدم وجود اى أخطاء .

الخطوة الأخيرة هي التوجه الى أقرب فرع بريد لك وقم بإرسال الطلب مع كافة الأوراق المطلوبة و نموذج كفالة بنك التسليف .

شروط الحصول على قرض بنك التسليف

يوجد شروط أخري للحصول على القرض، وتختلف الشروط على حسن نوع القرض المراد الحصول عليه، بجانب نموذج كفالة بنك التسليف، والهدف الاساسي من تقديم هذه القروض هو مساعدة محدودي الدخل علي تحسين أحوالهم المعيشية، وتشجيع الافراد على ممارسة الاعمال الحرة، وإعداد برامج خاصة بالتدريب والتأهيل لسوق العمل، وزيادة الكفاءة وشغل المهن الصغيرة، ونتعرف الان على شروط كل من قرض الأسرة، وشروط قرض الزواج، وشروط قرض الترميم، وكيفية الاستعلام برقم السجل المدني.

شروط قرض الأسرة

يجب ان لا يكون دخل الاسرة لا يزيد عن 2000 ريال .

يشترط ان يكو ن الحد الاقصى لعمر الابن او الابنة هو 24 عام ليتم إضافته كأحد أفراد الاسرة، ويجب ان يكون غير متزوج او بدون وظيفة .

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شروط قرض الزواج

ان يكون الحد الاقصى لدخل مقدم طلب القرض الشهري هو الف ريال سعودي .

ان يكون الزوج او الزوجة لديهم الجنسية السعودية او اى جنسية أخري عربية من دول مجلس التعاون الخليجي .

يشترط ان يكون طلب للزواج للمروة الاولى او ان تكون زوجته توفت .

ان حصل فى السابق على قرض، لابد ان يقوم بتسديد الاقساط السابقة قبل التقديم على طلب قرض جديد .

تقديم نموذج بنك التسليف .

شروط قرض الترميم

ان لا يقل عمر مقدم الطلب عن 21 عام، وان يكون مالك للعقار .

يشترط ان لا يتعدى عدد سنوات بناء العقار عن 5 سنوات .

عدم الحصول على قرض فى حالة ان العقار تحت رهن جهة حكومية اخرى .

ان تم الحصول على قرض الترميم فى السابق، يجب ان يكون مر عليه 8 أعوام .

اذا تم نقل ملكيه المنزل لاقاربك، يجب ان يكون مر عليه سنتين على الاقل .

تقديم نموذج بنك التسليف .

الاستعلام برقم السجل المدني

يمكنكم الاستعلام عن طريقة يداد قيمة القرض عن طريق الاستعلام برقم السجل المدني، من خلال بنك التنمية الاجتماعية، عليك اتباع الخطوات التالية :