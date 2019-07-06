الإستعلام عن مساعدة المقطوعة sd.mlsd.gov في الضمان الإجتماعي 1440

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية كافة التفاصيل المتعلقة بالضمان الإجتماعي ” مساعدة المقطوعة ” ، حيث تعتبر من أبرز البرامج التمويلية التي تقدمها الحكومة في دولة المملكة العربية السعودية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود او المتوسط ، أو الاسر التي لا تقدر على تلبية إحتياجتها الأساسية ، وتسعى الحكومة السعودية إلى تحقيق التوازن الإقتصادي والمالي لدي المواطنين ، وذلك من خلال تطبيق العديد من البرامج المساعد والبرامج التمويلية للأسر والخدمات ، وقد بدأت الحكومة بتطبيق الضريبة المضافة ، وذلك من أجل تحقيق التوازن الإقتصادي والمالي .

شروط الضمان الإجتماعي للإستفادة من مساعدة المقطوعة

حددت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العديد من الشروط من أجل الإستفادة من مساعدة المقطوعة ، والتي تقدمها للمواطنين من أجل مواجهة غلاء المعيشة وإرتفاع الأسعار الخدمات والأسعار ، ومن بين تلك الشروط ما يلي :-

لا تصرف المساعدات المقطوعة بصورة سنوية، وإنما تكون جوزية. يتم صرف المساعدات بحسب الدخل الخاص برب الأسرة. لا يتم صرفها بشكل متتالي أو شهري، ولا توجد أي تواريخ معينة لتقديمها. يتم صرف مساعدات الضمان المقطوعة، فقط على أساس الأسر الأشد حاجة للمال. يجب أن يتم تقييم مدى احتياج الأسرة فعليا للمساعدات.

رابط الإستعلام عن الضمان الإجتماعي

يزداد البحث في هذه الأونة من قبل المواطنين في المملكة عن موقع الضمان الإجتماعي من أجل الإستعلام عن توقيت وموعد صرف مساعدة المقطوعة ، حيث أعلنت وزارة العمل عن قرب صرف المقطوعة ، ويمكنك عزيزي المواطن الإستعلام من خلال الرابط التالي هـــنــــا