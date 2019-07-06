تعرف على طريقة إستعلام عن تجديد الإقامة للوافدين في المملكة العربية السعودية 2019

يبحث الكثيرين من الوافدين إلى المملكة العربية السعودية عن طريقة إستعلام عن الإقامة، وخاصة خلال هذه الأيام، حيث أعلنت وزارة الداخلية بأنها توفر هذه الخدمات للوافدين والعاملين في المملكة العربية السعودية، وكذلك بالنسبة لأصحاب العمل، والذي أصبح بأمكانهم الدخول إلى الموقع الإلكتروني المخصص لذلك من أجل إجراء إستعلام عن تجديد الإقامة وكذلك معرفة موعد إنتهاء الإقامة.

وبعد إنطلاق خدمة الإستعلام عن تجديد الإقامة عبر شبكة الإنترنت، أبدى عدد من المواطنين والوافدين سعادتهم بهذا الأمر الذي وفر لهم الكثير من الوقت والعناء.

إستعلام عن تجديد الإقامة في المملكة العربية السعودية

أصبح بإمكان الوافدين والعاملين في المملكة العربية السعودية معرفة الموعد المحدد لتجديد إقامتهم في الآراضي السعودية عن طريق الدخول إلى موقع أبشر، والتابع لوزارة الداخلية السعودية، وهذا من أجل إجراء إستعلام عن تجديد الإقامة، وهذا بالإضافة إلى وجود خيارات وخدمات أخرى مثل معرفة المصاريف المطلوبة لتجديد الإقامة، وكذلك الإطلاع على موعد إنتهاء إقامة الوافد في المملكة.

خطوات الإستعلام عن تجديد الإقامة في السعودية

في البداية سيكون الوافد أو صاحب العمل الراغب في إجراء إستعلام عن تجديد الإقامة، الدخول إلى موقع وزارة الداخلية وإختيار خدمة “إستعلام عن الإقامة”، وبعدها إدخال رقم الإقامة الخاصة به، وكذلك رقم الجواز بالنسبة للوافد، وإدخال الرمز المائي المطلوب حتي يتمكن من الإطلاع على كافة التفاصيل التي تخص الإقامة، وموعد تجديدها، وكذلك موعد إنتهاء الإقامة.