الان تتابع مصرع معلم سعودي بحادث سير في الهند والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الطائف - الخليج 365:
لقي معلم سعودي، من تعليم الطائف، مصرعه، أمس، إثر حادث سير مروع بالهند.
من جانبه، نعى قائد ثانوية الأقصى بالطائف، المعلم، قائلا: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره أنعي لكم نبأ وفاة أخينا وزميلنا الاستاذ محمد خلف القرشي معلم التربية البدنية بمدرسة الأقصى الثانوية بالحوية، وذلك إثر حادث مروري مروع في الهند”.
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