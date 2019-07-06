مصرع معلم سعودي بحادث سير في الهند

جدة - عمرو شويل الطائف - الخليج 365:

لقي معلم سعودي، من تعليم الطائف، مصرعه، أمس، إثر حادث سير مروع بالهند.

من جانبه، نعى قائد ثانوية الأقصى بالطائف، المعلم، قائلا: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره أنعي لكم نبأ وفاة أخينا وزميلنا الاستاذ محمد خلف القرشي معلم التربية البدنية بمدرسة الأقصى الثانوية بالحوية، وذلك إثر حادث مروري مروع في الهند”.