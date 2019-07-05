شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا توفي سائح سعودي في كشمير إثر حادث سير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حسن باسويد (جدة)

أكدت صحيفة «كشمير لايف الهندية» وفاة سائح سعودي وإصابة سائقه إثر تعرض مركبتهما لحادث سير في منطقة لاريبورا في باهالغام، وهي منطقة سياحية شهيرة جنوبي كشمير.

وذكرت الصحيفة أن المركبة انزلقت عن الطريق العام وتهشمت بعد تعرضها للانقلاب، وذلك خلال عودتهما من ملعب جولف قريب بعد ظهر اليوم (الجمعة).

ونقلاً عن مسؤول أمني في المنطقة، أوضحت الصحيفة الهندية في تقريرها، أنه جرى على الفور نقل السائح السعودي ـ تحتفظ الصحيفة باسمه ـ ومرافقه إلى أقرب مستشفى، إلا أنه توفي بعد نقله إلى المستشفى بوقت قصير.

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ووفقاً للصحيفة، وصف المفوض العام للسياحة ريجين سامفيل الحادث بأنه مؤسف، لافتاً إلى أنه على اتصال بأحد أصدقاء السائح السعودي المتوفي.

وأضاف: «سيتم نقل الجثمان إلى مدينة سريناجار في سيارة إسعاف خاصة والاحتفاظ به في المشرحة حتى انتهاء إجراءات الترحيل إلى المملكة».

وعلمت "الخليج 365" من مصادرها، أن السفارة السعودية في الهند تتابع مستجدات التحقيق في الحادث بالتعاون مع السلطات الهندية.