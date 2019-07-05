شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: فرق الإنقاذ تعثر على جثة الغواص بخيت والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

عثرت فرق البحث والإنقاذ على جثة بطل المملكة في الغوص الحر بسام بخيت، الذي فُقد عقب نزوله للبحر بهدف التدريب على الغوص لأعماق بعيدة، على أمل المشاركة في منافسات مسابقة الغوص الحر التي تقام ضمن موسم جدة في أبحر.

وكان الغواص بخيت قد اشتهر بتحقيق أرقام قياسية في الغوص الحر، كان آخرها عام 1438هـ، بعد أن نجح في إنهاء غطسته والنزول إلى عمق 71 متراً بدون أسطوانة أوكسجين معتمداً على هواء الرئة، وذلك لمدة دقيقتين وخمسين ثانية عن فئة النزول باستخدام الحبل وبدون زعانف، وهو أقصى عمق مسجل للغواصين السعوديين، كما يمتلك خبرة واسعة في مجال الغوص والتدريب، غير أن هذه الخبرات لم تُسعفه في إنقاذ حياته.

وتوقفت أعمال البحث عن بسام البخيت مساء أمس (الخميس) لصعوبة البحث ليلاً في البحر، فيما عادت عمليات البحث صباح اليوم (الجمعة) لتعثر عليه بالقرب من المكان الذي نزل للغوص فيه.

ومن المنتظر أن تُباشر الجهات المختصة التحقيق في وفاه بسام بخيت للكشف عن مسبباتها وما إذا كانت هناك شبهات من عدمه.