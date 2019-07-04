قال الكابتن سراج، صديق الغواص بسام بخيت، الذي فقد أثره اليوم قبالة شاطئ بهادر بجدة، إن بسام اختفى ظهر اليوم الخميس، أثناء قيامه بالتدريبات والتجهيز لمسابقة في الغوص الحر.
وأوضح سراج في تصريحات لـ«عاجل» أن الغوص الحر هو النزول إلى الماء بلا أدوات؛ أي بلا اسطوانات هواء أو معدات للتنفس، لأن هذا النوع من الغوص يعتمد على القدرة على حبس الأنفاس تحت سطح الماء لأطول فترة ممكنة، ثم العودة مرة أخرى إلى السطح لاستنشاق الأكسجين.
وكشف سراج عن أن صديقه حقق رقمًا سعوديًا في الغوص الحر؛ إذ غاص لـست دقائق و17 ثانية، مشيرًا إلى أنه كان يُعد نفسه لكسر أرقام قياسية حققها غواصون آخرون.
وأشار إلى أن فرق حرس الحدود وفرق الإنقاذ ما زالت تواصل البحث عن بسام، فيما يأمل ذووه وأصدقاؤه العثور عليه قريبًا.
كانت هذه تفاصيل خبر صديق غواص جدة يكشف لـ«عاجل» ملابسات فقدان أثر رفيقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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