الجنسيات المعفاة من رسوم العمالة الوافدة والفئات المستثناة في السعودية 2019

أن رسوم العمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية وأيضًا معرفة الجنسيات المعفاة من الرسوم هي الشاغل الأكبر لجميع المغتربين والعمالة الوافدة داخل المملكة، وكذلك جميع الفئات التي قد أعلنت عنها وزارة العمل في السعودية ب استثناءها في دفع المستحقات المالية، حيث قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية بالكشف عن 8 فئات يتم الإعفاء عنها من الرسوم المادية للعمالة الوافدة، ويتم تطبيقها بداية من يوم الاثنين الموافق 1 يناير 2018، وسوف نقوم الآن بعرض كافة الفئات المستثناة من الرسوم المالية للعمالة الوافدة.

الفئات المعفاة من رسوم العمالة الوافدة من بداية العام الجديد 2019

وقد وضحت وزارة العمل حالات يتم معافاتها من رسوم المقابل المالي للعمالة الوافدة، وسوف نقوم بعرض الفئات التي وضحتها الوزارة متمثلة في الفئات التالية:

زوجة المواطن.

زوج المواطنة.

الأبناء من المواطنة لأباء غير سعوديين.

المنشآت التي تتراوح عمالتها ما بين 1 و5 عمال.

عمالة مكاتب وشركات الاستقدام الفرع الخاص بتأجير العمالة المنزلية.

الجنسيات المعفاة من الإبعاد.

مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

في حالة المنشآت التي يزيد عمالها عن 9 يتم إعفاء 4 عمال في حالة مالك المنشأة متفرغ للعمل.

وهذا ما ورد عن وزارة العمل في المملكة العربية السعودية عن الفئات التي يتم أعفاءها من الرسوم المالية مقابل الإقامة داخل المملكة، وفي حالة تواجد أي تفاصيل جديدة أخرى سوف نقوم بتوضيحها عبر تلك المقال، وقد نوهت الوزارة أنه في حالة تواجد أي قرارات بخصوص تلك الشأن سوف تعلن عن طريق القنوات الرسمية.

وصرحت الحكومة السعودية أن سوف يتم تحقيق مبالغ مالية أرباح كثيرة سوف تعود بالنفع علي المملكة من خلال الرسوم الخاصة بالعمالة الأجنبية، والتي تقدر بقيمة 28 مليار ريال سعودي، لتظهر البيانات الخاصة بهيئة الإحصاء السعودية بإن عدد العمالة الأجنبية قد بلغ 10 مليون عامل.

وعلى حسب التقارير المتاحة، سوف تبدأ السعودية بداية من 1 يناير 2018 القادم بتطبيق الرسوم الجديدة على العمالة الوافدة، وذلك ضمن برنامج التوازن المالي من خلال قرار مجلس الوزراء، على أن يكون المقابل المادي للعمالة الوافدة في بداية العام الجديد ما بين 300 وحتى 400 ريال في الشهر، وذلك على حسب الأعداد المتواجدة في البلاد مقابل الوطنية، ويذكر أن المملكة العربية السعودية تعمل جاهدة على تحقيق مستقبل أفضل، وتسعى لتحقيق رؤية مستقبلية جديدة في عام 2030، وكذلك عن طريق العمالة الخارجية والاستعانة بالعمالة المحلية، والقضاء على البطالة، وتخطط أيضًا إلى خفض 9% من العمالة مع حلول 2020، ويندرج هذا تحت برنامج الإصلاح الاقتصادي والتحول الوطني.

الجنسيات الأربعة المعافاة بالترتيب من الرسوم المالية في القطاع الخاص



وقد صرحت الحكومة السعودية داخل المملكة العربية السعودية عن إعفاء أربعة فئات سوف يتم الإعفاء عنهم من الرسوم المالية عبر القطاع المالي داخل المملكة، وجاء ذلك وفقًا لما صرحت به وزارة الجوزات في المملكة، وإليكم هذه الفئات الأربعة بالترتيب:-

الجنسية الفلسطينية بوثيقة مصرية

اتحاد ميانمار

تركستان

المقيم البلوشي

ومن خلال موقعنا المتميز نجوم مصرية الذي يسعى لتقديم كل ما هو جديد في المجتمع السعودي، بالإضافة إلى توفير القرارات والبيانات الرسمية المتخذة من الجهات الحكومية لشأن المجتمع السعودي فقط تابعونا من أجل الاستعلام عن جميع المعلومات الصحيحة للفئات المعفاة والعمالة الوافدة داخل المملكة العربية السعودية، انتشرت الشائعات حول تعديل رسوم المرافقين داخل المملكة العربية السعودية، ولكن جاء رد وزارة العمل والتنمية بالنفي على تلك الشائعات مؤكدة على عدم وجود أي تعديلات رسمية بخصوص تلك الشأن وفي حالة تواجد أي تغيرات سوف يتم الإعلان عنها رسميًا عبر القنوت الرسمية، ولكن كما صرحت وزارة العمل في المملكة أن الرسوم ما زالت كما هي، ولا يوجد أي تغيرات أخرى منذ أن وضعت بداية العام الماضي، إلى أن تصل إلى الخطة الزمنية الموضوعة في تنفيذ وتطبيق الرسوم الجديدة على المرافقين.

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أنواع الرسوم على المقيمين في المملكة

وصد صرحت الحكومة السعودية داخل الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية عن الرسوم بالتفصيل علي مدار الفترة القادمة، ومن خلال الفقرة التالية سوف نقوم بعرض عليكم مجموعة الرسوم التي يتم عرضها وفرضها علي جميع العمالة في المملكة، مضاف إليهم العمالة المساوية لهم وكذلك المرافقين والمرافقات، وفي حالة تحديثها سوف نقوم بتحديث المقال وعرضها علي الفور، الرسوم بداية من عام 2017 وحتي 2020 م.

وهناك نوعين من الرسوم المفروضة علي المرافقين رسوم العمالة الوافدة وتتمثل تلك الفئات في التالي:-

المقابل المالي للمقيم .. ويتم دفع تلك الرسوم المالية علي العامل نفسه ويقوم بدفعها للشركة التابعة للكفيل وهي الرسوم التي تتواجد في العمود الأول والثاني في الصورة الموضحة.

ويتم دفع تلك الرسوم المالية علي العامل نفسه ويقوم بدفعها للشركة التابعة للكفيل وهي الرسوم التي تتواجد في العمود الأول والثاني في الصورة الموضحة. رسوم المرافقين .. وهذه الرسوم يقوم بدفعها المقيم بنفسه في المملكة عن المرافقين المرفقين معه وهي التي تتواجد في العمود الثالث في الصورة.

تحديثات بخصوص الجنسيات المعفاة من رسوم المرافقين رسوم العمالة الوافدة والفئات المستثناة في السعودية

تحديث.. الجوزات السعودية قامت بنفي كل ما تردد حول تواجد فئات من المقيمين يمكن لهم تجديد الهوية بدون الحصول على رسوم مادية لرسوم المرافقين، وجاء هذا القرار تأكيدًا على الشائعات التي انتشرت بخصوص تلك الشأن، ولم يتم الإعلان عن أي تغيرات في قرار الرسوم السعودية، وما زلت إلى الآن وهي على الأسعار المعلن عنها في بداية العام، ومن الجدير بالذكر أن جاء الرد على سؤال أحد الصحافيين عن أنه بالإمكان استثناء بعض الجنسيات والتي من بينها السورية واليمنية من دفع الرسوم وذلك من المملكة مراعاة لجميع الظروف الاجتماعية والأمنية والسياسة للمقيمين في الدول العربية.

رسوم العمالة الوافدة وبرامج التوطين

صرح وزير التجارة والاستثمار السعودي الأستاذ “ماجد القصبي عن أن المملكة تقوم بإعداد دراسة من أجل إعادة النظر في الرسوم التي يتم إضافتها علي العمالة الوافدة وعلي الرغم من ذلك فقامت وزارة العمل والتنمية بالرد علي ذلك القرار بالنفي وكل ما تردد في وسائل الإعلام ليس له أي علاقة بالصحة والتأكيد علي تطبيق هذه الرسوم.

ومن الجدير بالذكر وحرصًا منا علي متابعة أخر الأخبار، انتشرت أقاويل بخصوص زيادة الرسوم المالية الخاصة بالوافدين، ولكن سرعان ما صرحت وزارة العمل والتنمية في المملكة العربية السعودية بنفي تلك الخبر، مؤكدة علي أنه ليس هناك أي قرارات بخصوص تغير الرسوم، وفي حالة وجود أي تعديلات سوف يتم الإعلان عنها علي الفور.