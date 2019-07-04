رسوم المرافقين في السعودية 2019 والفئات المستثناة من العمالة الوافدة فلي المملكة

أعلنت المملكة العربية السعودية في بداية العام الماضي 2018 عن تحصيل رسوم مالية جديدة للمقيمين بها، وتم تفعيلها بالفعل في بداية شهر يناير 2018 علي أن تكون الزيادة مقسمة علي السنين القادمة حتي تستقر، وذلك لتحصيل رسوم المرافقين في السعودية، وسوف نوضح لكم عبر التقرير التالي جميع التفاصيل التي تخص رسوم المرافقين في المملكة، فضلا على توضيح المواعيد الرسمية لزيادة معدل الزيادات على الإقامة داخل المملكة والمرافقين، ودشنت المملكة العربية السعودية عن موعد تطبيق الرسوم المالية على المقيمين داخلها للمرة الثانية على التوالي المقيمين في السعودية .

وأعلنت الدولة عن تطبيق تلك الزيادات بشكل رسمي في بداية شهر يناير 2018، وذلك وفقًا لقرارات الجهات المعنية في المملكة، والتي قد بلغت الرسوم نحو 400 ريال سعودي عن العمالة الزائدة، بينما بلغت نحو 300 ريال على العمالة المساوية للعمالة السعودية بالشركات والمؤسسات الخاصة بها.

موعد تطبيق رسوم مالية جديدة على المقيمين في السعودية

وقد أعلنت الجهات المختصة في السعودية على أن الرسوم الخاصة بالمقيمين في المملكة سوف تزيد للمرة الثانية بقيمة 200 ريال سعودي، وذلك في 2018، بينما سوف تزيد الرسوم بقيمة 300 ريال سعودي على العمالة الفائضة في بداية عام 2019، على أن تزيد مرة أخرى في بداية عام 2020 لتسجل نحو 400 ريال سعودي، وبناء على تلك الزيادات الخاصة بالعمالة المؤقتة، سوف تلجآ شركات التوظيف إلى الاعتماد على العمالة السعودية بدلا من المغتربين والمُقيمين بها.

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وأعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، عن بدء تطبيق الرسوم الثانية على المقيمين بها مطلع الشهر القادم، يناير 2018’، وذلك بعد أن كانت قد أعلنت عن فرض رسوم خلال الفترة الماضية، وتحديدا مطلع شهر يوليو المنقضي، وتسعى المملكة السعودية إلى الاستفادة من الكوادر البشرية السعودية والاعتماد عليها اعتماد كلي، بدلا من الاعتماد على الوافدين والمقيمين بها، وذلك آملا في الارتقاء بالسعودية وتحقيق الرخاء في كافة مجالات الحياة المتنوعة.

فئات يتم استثناءهم من الرسوم الخاصة بالعمالة الوافدة في السعودية

وهناك الكثير من يبحث عن الفئات التي تم الإعلان عنها للاستثناء من دفع الرسوم المالية الخاصة بالعمالة الوافدة، وسوف نوضحها لكم من خلال هذا المقال، حيث صرحت وزارة العمل والتنمية عن عدة فئات يتم استثناءها من سداد الرسوم التي تخص العمالة الوافدة داخل المملكة العربية السعودية بداية من العام 2018 وتتمثل تلك الفئات في التالي :-

زوج المواطنة، زوجة المواطن، المنشأت المتراوح عملتها ما بين 1 و5 عمال، الأبناء المواطنين من غير السعودين، الاستقدام الفرع الخاص بتأجير العمالة المنزلية، عمالة مكاتب وشركات، مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، الجنسيات المعفاة من الإبعاد، في حالة المنشآت التي يزيد عمالها عن 9 يتم إعفاء 4 عمال في حالة مالك المنشأة متفرغ للعمل

انفوجراف يوضح الرسوم الجديدة على الوافدين في السعودية

أما عن الصورة التالية فهي توضيح تفاصيل الرسوم الجديدة التي يتم تطبيقها على العمالة الوافدة داخل المملكة العربية السعودية، كما جاءت من الحكومة السعودية من أجل الوافدين في المملكة.

الرسوم المالية للعمالة والمرافقين داخل المملكة العربية السعودية 2017 – 2020

وهناك الكثير من العمالة الوافدة داخل المملكة ما زالت تستعلم عن الرسوم المالية التي تخص العمالة الوافدة، ونحن نوفر لك من خلال موقعنا نجوم مصرية بالتفصيل جميع هذه التفاصيل والتي تخص الكثيرون من العمالة الوافدة والمرافقين، بداية من عن عام 2017 وحتي 2020م في المملكة العربية السعودية.

ومن الجدير بالذكر أن المصريين عم أكثر فئة تتواجد في المملكة العربية السعودية، وتحتكر العديد من المهن المختلفة، وسوف تشهد الفترة القادمة عودة العديد منهم إلى الأراضي المصرية، نتيجة لزيادة قيمة الرسوم التي تم فرضها مؤخرا السلطات السعودية على كافة المقيمين بالمملكة، والتي من المحتمل زيادتها مجددا بمرور الوقت.

ومنذ أن شرعت السلطات السعودية عن قرارها في تحصيل رسوم مالية جديدة على المرافقين في القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، فهناك الكثير والكثير من الاعتراضات حول هذا القرار، واعتبراها الوافدين إجحافًا في حقهم كأشخاص مغتربين مقيمين في المملكة، حيث أن بعض الوافدين لديه زوجة واثنان، وبالتالي أصبحت الرسوم مستحيلة وغير ممكنة.

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ووفق تقرير البنك السعودي الفرنسي، أكد على أن العمالة التي سوف تغادر المملكة العربية السعودية بحلول عام 2020 نحو 670 ألف شخص، أي أن معدل المغادرين من العمالة الأجنبية يقدر 165 ألف شخص سنوي، وأكدت التقارير أيضًا إلى أن بعد قرار تطبيق الرسوم، سوف يتم توفير 20 مليار ريال على مدار الثلاث سنوات الآتية.

4 جنسيات معفاة من الرسوم المالية في القطاع الخاص

وقد أوضحت الوزارة، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بتحديد أربعة جنسيات يمكن تطبيق عليها الإعفاء من الرسوم المالية داخل المملكة العربية السعودية، وتتمثل تلك الفئات والجنسيات في الأربعة جنسيات التالية:-

الجنسية الفلسطينية بوثيقة مصرية

اتحاد ميانمار

المقيم البلوشي

تركستان

رسوم الموافقين في المملكة وإمكانية تقسيطها

وقد أعلنت المديرية العامة للجوازات أن لا يوجد أي إمكانية للتقسيط الخاص باستقدام الأسر، وأن الرسوم يتم تسديدها دفعة واحدة، وإحدى التغريدات من الجوازات جاء ردًا على أحد العاملين قالت “تُسدد الرسوم الاستحقاق المالي دفعة واحدة”، وفي حالة فتح باب التقسيط سوف يتم الإعلان عنها بشكل رسمي، وعبر المواقع المعتمدة الرسمية.

مواعيد سداد رسوم المرافقين في المملكة

وقد أوضحت المديرية العامة للجوازات أنه يجب أن يتم سداد المقابل المالي الخاص بالمرافقين قبل أن يتم إصدار تأشيرة خروج وعودة، أو تجديد هوية المقيم، أي أنه على المقيمين في المملكة سداد رسوم المرافقين قبل أن يتم تجديد الإقامة أو تأشيرة الخروج والعودة، ولكن سوف نتواصل معكم لرصد كل ما هو جديد في رسوم المرافقين داخل المملكة العربية السعودية، وفي حالة تواجد أي أوامر ملكية جديدة سوف نقوم بتحديثها على الفور فقط تابعونا.

الرسوم على المقيمين أنواع مختلفة وتتمثل في التالي :-

ومن خلال الصورة يتضح نوعان من الرسوم المفروضة علي المقيمين والمرافقين وتنقسم إلي نوعان وهما :-

المقابل المالي للمقيم .. ويقوم بها العامل نفسه بدفع الرسوم إلي الشركة التابعة له وهي الفئة التي تتواجد في الصورة المرفقة في العمودين الأول والثاني.

.. ويقوم بها العامل نفسه بدفع الرسوم إلي الشركة التابعة له وهي الفئة التي تتواجد في الصورة المرفقة في العمودين الأول والثاني. رسوم المرافقين .. وهذه الرسوم التي تتواجد في العمود الثالث وهي يقوم العامل نفسه بدفع الرسوم للمرافقين المتواجدين معه بنفسه في المملكة العربية السعودية.

وبهذا فقد عرضنا عليكم جميع الأنواع التي يتم تخصيل منها رسوم المرافقين كما وردت من الحكومة السعودية في الفترة الأخيرة.

تحديث.. صرحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أنه لا يوجد أي تعديلات على رسوم المرافقين كما انتشر في بعض المواقع الاجتماعية، وأوضحت أنه في حالة تواجد أي إعلانات عن تغير الرسوم سوف يتم الإعلان عنها من خلال القنوات الرسمية المعلن عنها.

تحديث.. وفي ظل المتابعة اللحظية لمعرفة رسوم المرافقين داخل المملكة العربية السعودية للوافدين والمقيمين داخلها والزيارات العائلة، لم يتم الإعلان عن أي تفاصيل جديدة أخرى، وفي حالة تواجد أي قرارات سوف نقوم بعرضها على الفور، وفي حالة وجود أي استفسارات يمكنكم مراسلتنا عبر التعليقات التي توجد أسفل الموضوع، وسوف نحضر لكم الإجابات في ظل القرارات الرسمية المعتمدة من الحكومة السعودية.

صرحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مساء أمس عبر موقعها الرسمي على موقع التغريدات تويتر، بشأن تثبيت الرسوم المالية للعمالة الوافدة داخل المملكة، بالإضافة إلى إلغاء المرافقين فضلا على أنه تم التأكيد من إلغاء كافة المعلومات التي صدرت بخصوص تلك الشأن عبر موقع الوزارة الإلكتروني.

تحديث.. أكدت المديرية العامة للجوازات أن هناك مجموعة من الأفراد المقيمين لهم حق تجديد البطاقات الخاصة بالإقامة (هوية المقيم) لمدة متتالية متمثلة في أربعة سنوات، وذلك بدون دفع مقابل مادي لرسوم المرافقين بالإضافة إلى دفع رسوم للسنة الواحدة بقيمة 500 ريال، أي أن المجموع يصل إلى 2000 ريال في الأربعة سنوات، ويتم تلك الفئة من الرسوم تحت بند الإقامة بشكل دائم وذلك على حسب الإقامة في موقع الجوازات.

انتشرت الآونة الأخير أنباء بخصوص زيادة الرسوم المالية للمرافقين والوافدين داخل المملكة العربية، حيث روج مستخدمي السوشيال ميديا هذه الأخبار، ولكن سرعان ما أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية علي أن ليس هناك تغيرات علي ما تم الإعلان عنه بخصوص رسوم المرافقين، وفي حالة حدوث أي تغيرات سوف يتم الإعلان عنها مباشرة.