طريقة الغاء او تعديل تأشيرة خروج وعودة للمكفولين والتابعين عبر بوابة ابشر

يبحث الكثيرون عن طريقة “الغاء تاشيرة خروج وعودة” فى المملكة العربية السعودية، ويمكنك إجراء ذلك عبر بوابة “ابشر” للجوازات، عن طريق موقع وزارة الداخلية السعودية، في خطوات سهلة وبسيطة، وتوفيرا للوقع والجهد المبذول، وستنعرف من خلال هذا الموضوع بالتفصيل عن طريقة إلغاء التأشيرة الخاصة بالتابعين والمكفولين ايضا والزوجة واى فر من أفراد الاسرة، والشروط اللازمة لإستكمال هذه الاجراءات، وكذلك خطوات تقديم تأشيرة السفر .

خطوات الغاء تاشيرة خروج و عودة

قم بكتابة البيانات اللازمة في نموذج الطلب الخاص بك .

تقديم طلب إلغاء التأشيرة بوضع صورة مقدم الطلب، وتوقع الاستمارة من صاحب العمل .

تقديم خطاب من صاحب العمل يطالب بإلغاء تأشيرة الخروج والعودة .

يشترط حضور الكفيل او نائب عنه بتفويض رسمي او وكالة شرعية .

اذا انتهت مدة التأشيرة سيتم وضع غرامة قدرها الف ريال سعودي، طبقا للمادة (61) الخاصضة بنظام الاقامة للمرة الاولى، اما المرة الثانية فيبلغ قدر الغرامة 2.000 ريال سعودي، والمرة الثالثة 3.000 ريال سعودي، ويتم منحه تأشيرة جديدة .

الغاء تأشيرة خروج وعودة للتابعين

الدخول على موقع وزارة الداخلية السعودية عبر بوابة ابشر .

ثم الدخول على بوابة الخدمات الالكترونية .

قم بإختيار بوابة الجوازات .

ثم تختار من قسم الجوازات قسم خدمات التأشيرات .

ستظهر لك صفحة خاصة بالمكفولين والتابعين .

قم بتعبئة البيانات اللازمة وهى إسم المؤسسة، والشخص الى تود في الغاء تأشيرة الخروج والعودة الخاصة به .

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ثم النقر عل ىإختيار المزيد، شوف تظهر لك كافة المعلومات، وبعد ذلك قم بالضغط على إختيار إلغاء التأشيرة .

سوف يظهر لك صفحة يوجد بها رقم إقامته، ثم تقوم بالنقر على اختيار التالي لاكتمال إجراء الغاء التأشيرة .

وبعد ذلك قم بالنقر على “موافق” ، وسوف تظهر لك رسالة تؤكد إلغاء التأشيرة .

ثم تقوم بطباعة للتأكد من انه تم إلغاء التأشيرة .

جميع الخطوات السابقة خاصة بإلغاء تأشيرة الخروج والعودة للمكفولين والتابعين ايضا .

يمكنك إلغاء تأشيرة خروج وعودة الزوجة او اى فرد من افراد الاسرة بنفس الخطوات السابقة .

خطوات تقديم تأشيرة سفر

اول خطوة البحث عن موقع الهجرة الخاص بالبلد الذي تريد السفر اليه .

بعد الدخول الى الموقع، تقراء المعلومات الموجودة وتعبية الاستمارة بالبيانات اللازمة .

ثم القيام بإرسال النموذج بطريقة إلكترونية او عن طريق الايميل .

اذا كانت البلد التي تريد السفر اليها لا تطلب تأشيرة سفر، الا عند الوصول اليها ، قم بتعبئة الاستمارة ودفع الرسوم السارية .

يجب التأكد من جميع المعلومات التي تم كتابتها، مع ارفاق صورة بحجم جواز السفر .

فى حالة انه تم عن طريق الخطأ إختيار شخص غير الشخص المراد الغاء التأشيرة الخاصة به، يمكنك تعديل تاشيرة الخروج والعودة، بنفس الخطوات السابقة، وإصدار تأشيرة اخرى بأسم الشخص المراد إستخراج تأشيرة له، ويمكنك تغيير تاريخ الدخول والعودة بالتأشيرة، عن طريق الدخول الى الحساب الخاص بك، والنقر على اختيار تعديل، وتعديل التواريخ المراد تعديلها .