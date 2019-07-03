“دفعة جديدة”إيداع مبلغ الدعم المالي من المساعدات المقطوعة 1440: استعلم عن مستحقات...

موعد صرف مقطوعة شهر شوال، ينتظر الالآف من المستفيدين من دعم المقطوعة للحصول على المساعدات المالية التي توفرها ل هم وزارة العمل والتنمية حيث يتم صرف المساعدات للأسر ذوي الدخل المنخفض لمساعداتهم على أعباء الحياة والغلاء وذلك يتم موعد صرف مبالغ مالية شهريا بينما طال انتظار الفئات المستحقة فقد كان من المتوقع يتم صرف المساعدات المقطوعة منذ أيام وها نحن نترقب إعلان صرف المقطوعة خلال ساعات وخاصة أن الشهر قد قارب على الانتهاء .

تقوم وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بـــ صرف مساعدات مالية مقطوعة يتم تخصيصها لمستفيدي البرنامج من ضمن خدمات الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، هذا وقد قامت الوزارة بتعديل آلية الصرف وذلك على حسب أقدمية وتاريخ تقديم الطلب للمساعدة المقطوعة.

وجدير بالذكر أن الوزارة قد قامت بتعجيل الصرف لآلاف المستفيدين وذلك تم منذ 6 أشهر وذلك لمن تمت الموافقة عليهم بعد فرزهم في قوائم الإنتظار الخاصة بالصرف، وقد وصل الصرف لقوائم الإنتظار وذلك لمن قدموا الطلب في شهر 4/1437 هـ.

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المساعدات المقطوعة 1440

قامت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بتقسيم الحالات التي تستحق التقديم للبرنامج والإستفادة به وصرف مساعدات مقطوعة لقسمين هما:

قواعد صرف المساعدة المقطوعة للحالات التي تشمل معاشات الضمان الإجتماعي:

يتم معاملة المتقدم للبرنامج وفق الإجراءات والضوابط التي يتتعامل بها المتقدم لطلب معاش الضمان الإجتماعي مثل الدخل، والعمالة، والسجلات التجارية.

لا يتم النظر لأي طلب يخص الديون التي تتراكم على المتقدم وذلك لأنه لا يوجد علاقة لوكالة الضمان الإجتماعي بذلك.

يتم بحث حالة المتقدم من جميع الجوانب مع الإحتفاظ بكافة المستندات التي تؤيد الصرف إلكترونياً.

إمكانية صرف المساعدة المقطوعة للحالات التي تشمل معاش الضمان الإجتماعي كل عام لمن ليس له دخل سوي معاش الضمان.

يمكن لمن يعاني من عجز مؤقت ان يقوم بالتقديم للحصول على المساعدة المقطوعة.

قواعد صرف المساعدة المقطوعة للحالات التي لا تشمل معاشات الضمان الإجتماعي:

لا يقل عمر المتقدم عن 35 عام وذلك عند تقديم الطلب.

يتم معاملة كافة المتقدمين وفق الإجراءات والضوابط التي يعامل بها متقدم طلب معاش الضمان الإجتماعي.

لا يتم النظر لأي طلب يخص الديون.

لا يتم قبول طلب التقديم للنساء ممن تكون على عصمة زوج.

الان استعلام مبلغ المساعدات المقطوعة

قد حددت وزارة العمل والتنمية كم تستحق كل أسرة من مبالغ الدعم لمستفيدي الضمان الأجتماعي، حيث قامت بتطوير آلية تقوم باحتساب كم ستنال كل أسرة من إيداع أستناداً للبيانات الخاصة بها المسجلة عبر موقع وزارة العمل والتنمية.