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محمد بن مسعود - الدمام - يواجه مستخدمو تطبيق "واتساب" مشكلة تقنية تمنع تحميل الصور، إذ فوجئوا، قبل قليل، بتعطل تحميل الصور والفيديو، ولا يستطيع المستقبل تحميل الصورة، وتظهر رسالة تنبيه "تعذر تنزيل الصورة" فيما لم يعرف حتى اللحظة متى عودة عمل التطبيق.
وتلقى موقع Down Detector شكاوى عديدة من مستخدمين بشأن "فيسبوك"، حيث يعاني حوالى 33% من المستخدمين من عدم القدرة على تحميل الصو، وهناك أيضاً بالتوازي أنباء عن شكاوى بشأن عمل تطبيقات "واتساب" و"إنستجرام".
تعذر تنزيل الصورة.. مشكلة تقنية تعصف بمستخدمي "واتساب"مسلّم الهواملة الخليج 365 2019-07-03
يواجه مستخدمو تطبيق "واتساب" مشكلة تقنية تمنع تحميل الصور، إذ فوجئوا، قبل قليل، بتعطل تحميل الصور والفيديو، ولا يستطيع المستقبل تحميل الصورة، وتظهر رسالة تنبيه "تعذر تنزيل الصورة" فيما لم يعرف حتى اللحظة متى عودة عمل التطبيق.
وتلقى موقع Down Detector شكاوى عديدة من مستخدمين بشأن "فيسبوك"، حيث يعاني حوالى 33% من المستخدمين من عدم القدرة على تحميل الصو، وهناك أيضاً بالتوازي أنباء عن شكاوى بشأن عمل تطبيقات "واتساب" و"إنستجرام".
03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440
06:13 PM
يواجه مستخدمو تطبيق "واتساب" مشكلة تقنية تمنع تحميل الصور، إذ فوجئوا، قبل قليل، بتعطل تحميل الصور والفيديو، ولا يستطيع المستقبل تحميل الصورة، وتظهر رسالة تنبيه "تعذر تنزيل الصورة" فيما لم يعرف حتى اللحظة متى عودة عمل التطبيق.
وتلقى موقع Down Detector شكاوى عديدة من مستخدمين بشأن "فيسبوك"، حيث يعاني حوالى 33% من المستخدمين من عدم القدرة على تحميل الصو، وهناك أيضاً بالتوازي أنباء عن شكاوى بشأن عمل تطبيقات "واتساب" و"إنستجرام".
، تعذر تنزيل الصورة.. مشكلة تقنية تعصف بمستخدمي "واتساب" ،
المصدر : الخليج 365
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