السعودية | وظائف لحملة الثانوية بقوات الدفاع الجوي السعودي

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وظائف لحملة الثانوية بقوات الدفاع الجوي السعودي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- أعلنت وزارة الدفاع عن توفر وظائف بقوات الدفاع الجوي للمواطنين السعوديين الراغبين في العمل على وظائف بند الأجور ولائحة المستخدمين من حملة الثانوية العامة فما دون في مقر الإدارة العامة للشئون الادارية والمالية بقوات الدفاع الجوي وفروعها بالمسميات والمواقع التالية:

ومن ضمن الشروط الواجب توفرها: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون المتقدم حاصل على الشهادة الثانوية وما دون.

وأن يكون المتقدم لديه رخصة قيادة سارية المفعول.

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واجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية والكشف الطبي وأن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة وأن لايكون مفصول من خدمة الدولة وأن يكون مستعداً للقيام بمهام الوظيفة.

وأن يكون المتقدم مسجل في نظام ( ساعد ) بوزارة الخدمة المدنية.

وسيتم التقديم على هذه الوظائف إرسال السيرة الذاتية على الايميل: [email protected]

مع العلم بأن أخر موعد للتقديم هو تاريخ (1440/11/04هـ).