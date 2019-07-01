أكد متعهد التشغيل والتدريب في مدرسة تعليم قيادة المركبات للسيدات بالأحساء لـ«دوت الخليج»، أمس، أن توظيف المتدربات في المدرسة «فوري»، عقب إجراء المقابلة الشخصية للمتقدمة للقبول كمدربة قيادة، شريطة أن تكون المتقدمة «سعودية» الجنسية، وتحمل رخصة قيادة مركبة، وتقرر إجراء المقابلات الشخصية بداية الأسبوع بعد المقبل في الأحساء. وأشار إلى أن آلية التقديم خلال تعبئة النموذج على الرابط الإلكتروني: http://alghawardrivingcenter.com/gdc/webpages/default.aspx، ومن بين خانات تعبئة النموذج تاريخ إصدار رخصة القيادة، وإرفاق صورة من رخصة القيادة ضمن النموذج. وكانت «دوت الخليج» نشرت خبرا، جاء فيه احتياج المتعهد لـ300 موظفة سعودية، بينهن 200 مدربة، وتدريب المدربات 50 يوما في بيت خبرة خليجي متخصص في قيادة المركبات.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توظيف فوري لمدربات مدرسة القيادة بالأحساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.