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اعرف موعد ومكان حجز المقابلة للمرشحين للوظائف التعليمية بمختلف المناطق في السعودية |||...

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روابط موعد ومكان حجز المقابلة للمرشحين للوظائف التعليمية بمختلف المناطق، المرشحين للوظائف التعليمية بمختلف المناطق، تفاصيل المقابلة للمرشحين للوظائف التعليمية بمختلف المناطق بالسعودية، مكان المقابلة للمرشحين للوظائف التعليمية بمختلف المناطق في ، أصبحت هذه العناوين تهم المرشحين للوظائف التعليمية المختلفة.

متابعينا الكرام في كل مكان سوف نستعرض لكم في هذا التقرير كل ما يهمكم البحث عنه فيما يتعلق بمواعيد وأماكن ورورابط حجز المقابلة للمرشحين للوظائف التعليمية المختلفة بالسعودية، فتابعونا في هذا المقال حتى يتثنى لكم معرفة كل ما تبحثون عنه وضعوا المقال في المفضلة لديكم يصلكم كل ما هو جديد.

المرشحين للوظائف التعليمية 1440

نستمر معكم جميع المتلهفين لإعلان نتائج وزارة التعليم النتائج الأخيرة وذلك عبر موقع وزارة التعليم السعودية إذ نتابع معكم آخر المستجدات لحظة بلحظة لمعرفة من تم ترشيحه للوظائف التعليمية من المعلمين الذين تقدموا لشغل الوظائف بصورة نهائية، حيث يتم إعلان أسماء مرشحي الوظائف التعليمية عبر وزارة التعليم، الجدير بالذكر أنه كان من شروط التقدم للوظائف التعليمية مناسبة الدرجة العلمية والتخصص للمتقدم ومعادلة المؤهل الذي حصل عليه من خارج المملكة بالإضافة لعدم شغله لوظيفة يوازي مستوى دخولها درجته العلمية، وقد دعا المتحدث الرسمي للوزارة الراغبين في التقديم الإطلاع على الشروط والضوابط قبل التقديم في الوظيفة، دعت وزارة التعليم المتقدمين على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية التي أعلنت وهم من تم ترشيحهم مبدئيا لمطابقة بياناتهم لدى فروع ومكاتب وزارة الخدمة المدنية وستكون المطابقة بداية من الأحد الموافق 1440/10/13 وحتى الأربعاء 1440/10/16 خلال أوقات العمل الرسمي.

تفاصيل المقابلة للمرشحين للوظائف التعليمية 1440

وضعت وزارة التعليم روابط لإدارات التعليم المختلفة، والمراكز التابعة لها بالمملكة، والتي بينت من خلالها (موعد ومكان حجز المقابلة للمرشحين للوظائف التعليمية)،  وتسهل هذه الروابط التيسير على المرشحين والمرشحات الوصول لمعلومات أكثر حول مكان المقابلة الشخصية، وذلك وفقاً للروابط الموضحة أدناه، وهناك بعض الروابط الهامة يجب الإطلاع عليها وهي كالتالي:-

  • للتعرف على طريقة التقديم (نظام المقابلات) من هنا.
  • حساب (وزارة التعليم – عام) الرسمي بتويتر: من هنا.

.موعد ومكان حجز المقابلة للمرشحين للوظائف التعليمية 1440

يمكن الإطلاع عليها من خلال الروابط الخاصة بكل إدارة على حدة وهي كالتالي:-

  1. إدارة التعليم بمنطقة الرياض

  2. إدارة التعليم بمنطقة الخرج

  3. إدارة التعليم بمنطقة شقراء

  4. إدارة التعليم بمنطقة القويعية من هنا.

  5. إدارة التعليم بمنطقة الدوادمي من هنا.

  6. إدارة التعليم بمنطقة حوطة بني تميم والحريق من هنا.

  7. إدارة التعليم بمنطقة المجمعة

  8. إدارة التعليم بمنطقة الغاط

  9. إدارة التعليم بمنطقة القصيم من هنا.

  10. إدارة التعليم بمنطقة الرس من هنا.

  11. إدارة التعليم بمنطقة بالبكيرية من هنا.

  12. إدارة التعليم بمنطقة عنيزة من هنا.

  13. إدارة التعليم بمنطقة المذنب

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  14. إدارة التعليم بمنطقة عفيف

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  15. إدارة التعليم بمنطقة الأفلاج

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  16. إدارة التعليم بمنطقة وادي الدواسر

  17. إدارة التعليم بمنطقة الزلفي

  18. إدارة التعليم بمنطقة المهد

  19. إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة

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  20. إدارة التعليم بمنطقة ينبع من هنا.

  21. إدارة التعليم بمنطقة العلا

  22. إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة من هنا.

  23. إدارة التعليم بمنطقة الطائف من هنا.

  24. إدارة التعليم بمنطقة الليث

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  25. إدارة التعليم بمنطقة القنفذة

  26.  إدارة التعليم بجدة من هنا.

  27. إدارة التعليم بمنطقة القريات

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  28. إدارة التعليم بمنطقة الحدود الشمالية

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  29. إدارة التعليم بمنطقة الجوف

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  30. إدارة التعليم بمنطقة تبوك

  31. إدارة التعليم بمنطقة حائل

  32. إدارة التعليم بمنطقة حفر الباطن من هنا.

  33. إدارة التعليم بمنطقة المنطقة الشرقية من هنا.

  34. إدارة التعليم بمنطقة الأحساء

  35. إدارة التعليم بمنطقة الباحة

  36. إدارة التعليم بمنطقة المخواة

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  37. إدارة التعليم بمنطقة بيشة

  38. إدارة التعليم بمنطقة عسير

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  39. إدارة التعليم بمنطقة محايل عسير

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  40. إدارة التعليم بمنطقة النماص

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  41. إدارة التعليم بمنطقة رجال ألمع

  42. إدارة التعليم بمنطقة سراة عبيدة من هنا.

  43. إدارة التعليم بمنطقة نجران

  44. إدارة التعليم بمنطقة صبيا

  45. إدارة التعليم بمنطقة جازان

  46. إدارة التعليم بمنطقة محافظة شرورة

  47. إدارة التعليم بمنطقة محافظة ظهران الجنوب

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متابعينا الكرام في كل مكان سوف نواصل معكم متابعة كل ما هو جديد بشأن المرشحين للوظائف التعليمية المختلفة 1440 فتابعونا وضعوا المقال في المفضلة لديكم يصلكم كل ما هو جديد.

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