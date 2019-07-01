اعرف موعد ومكان حجز المقابلة للمرشحين للوظائف التعليمية بمختلف المناطق في السعودية |||...

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متابعينا الكرام في كل مكان سوف نستعرض لكم في هذا التقرير كل ما يهمكم البحث عنه فيما يتعلق بمواعيد وأماكن ورورابط حجز المقابلة للمرشحين للوظائف التعليمية المختلفة بالسعودية، فتابعونا في هذا المقال حتى يتثنى لكم معرفة كل ما تبحثون عنه وضعوا المقال في المفضلة لديكم يصلكم كل ما هو جديد.

المرشحين للوظائف التعليمية 1440

نستمر معكم جميع المتلهفين لإعلان نتائج وزارة التعليم النتائج الأخيرة وذلك عبر موقع وزارة التعليم السعودية إذ نتابع معكم آخر المستجدات لحظة بلحظة لمعرفة من تم ترشيحه للوظائف التعليمية من المعلمين الذين تقدموا لشغل الوظائف بصورة نهائية، حيث يتم إعلان أسماء مرشحي الوظائف التعليمية عبر وزارة التعليم، الجدير بالذكر أنه كان من شروط التقدم للوظائف التعليمية مناسبة الدرجة العلمية والتخصص للمتقدم ومعادلة المؤهل الذي حصل عليه من خارج المملكة بالإضافة لعدم شغله لوظيفة يوازي مستوى دخولها درجته العلمية، وقد دعا المتحدث الرسمي للوزارة الراغبين في التقديم الإطلاع على الشروط والضوابط قبل التقديم في الوظيفة، دعت وزارة التعليم المتقدمين على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية التي أعلنت وهم من تم ترشيحهم مبدئيا لمطابقة بياناتهم لدى فروع ومكاتب وزارة الخدمة المدنية وستكون المطابقة بداية من الأحد الموافق 1440/10/13 وحتى الأربعاء 1440/10/16 خلال أوقات العمل الرسمي.

تفاصيل المقابلة للمرشحين للوظائف التعليمية 1440

وضعت وزارة التعليم روابط لإدارات التعليم المختلفة، والمراكز التابعة لها بالمملكة، والتي بينت من خلالها (موعد ومكان حجز المقابلة للمرشحين للوظائف التعليمية)، وتسهل هذه الروابط التيسير على المرشحين والمرشحات الوصول لمعلومات أكثر حول مكان المقابلة الشخصية، وذلك وفقاً للروابط الموضحة أدناه، وهناك بعض الروابط الهامة يجب الإطلاع عليها وهي كالتالي:-

للتعرف على طريقة التقديم (نظام المقابلات) من هنا .

. حساب (وزارة التعليم – عام) الرسمي بتويتر: من هنا .

.موعد ومكان حجز المقابلة للمرشحين للوظائف التعليمية 1440

يمكن الإطلاع عليها من خلال الروابط الخاصة بكل إدارة على حدة وهي كالتالي:-

متابعينا الكرام في كل مكان سوف نواصل معكم متابعة كل ما هو جديد بشأن المرشحين للوظائف التعليمية المختلفة 1440 فتابعونا وضعوا المقال في المفضلة لديكم يصلكم كل ما هو جديد.