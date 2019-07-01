اعرف موعد ومكان حجز المقابلة للمرشحين للوظائف التعليمية بمختلف المناطق في السعودية |||...

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متابعينا الكرام في كل مكان سوف نستعرض لكم في هذا التقرير كل ما يهمكم البحث عنه فيما يتعلق بمواعيد وأماكن ورورابط حجز المقابلة للمرشحين للوظائف التعليمية المختلفة بالسعودية، فتابعونا في هذا المقال حتى يتثنى لكم معرفة كل ما تبحثون عنه وضعوا المقال في المفضلة لديكم يصلكم كل ما هو جديد.
المرشحين للوظائف التعليمية 1440
نستمر معكم جميع المتلهفين لإعلان نتائج وزارة التعليم النتائج الأخيرة وذلك عبر موقع وزارة التعليم السعودية إذ نتابع معكم آخر المستجدات لحظة بلحظة لمعرفة من تم ترشيحه للوظائف التعليمية من المعلمين الذين تقدموا لشغل الوظائف بصورة نهائية، حيث يتم إعلان أسماء مرشحي الوظائف التعليمية عبر وزارة التعليم، الجدير بالذكر أنه كان من شروط التقدم للوظائف التعليمية مناسبة الدرجة العلمية والتخصص للمتقدم ومعادلة المؤهل الذي حصل عليه من خارج المملكة بالإضافة لعدم شغله لوظيفة يوازي مستوى دخولها درجته العلمية، وقد دعا المتحدث الرسمي للوزارة الراغبين في التقديم الإطلاع على الشروط والضوابط قبل التقديم في الوظيفة، دعت وزارة التعليم المتقدمين على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية التي أعلنت وهم من تم ترشيحهم مبدئيا لمطابقة بياناتهم لدى فروع ومكاتب وزارة الخدمة المدنية وستكون المطابقة بداية من الأحد الموافق 1440/10/13 وحتى الأربعاء 1440/10/16 خلال أوقات العمل الرسمي.
تفاصيل المقابلة للمرشحين للوظائف التعليمية 1440
وضعت وزارة التعليم روابط لإدارات التعليم المختلفة، والمراكز التابعة لها بالمملكة، والتي بينت من خلالها (موعد ومكان حجز المقابلة للمرشحين للوظائف التعليمية)، وتسهل هذه الروابط التيسير على المرشحين والمرشحات الوصول لمعلومات أكثر حول مكان المقابلة الشخصية، وذلك وفقاً للروابط الموضحة أدناه، وهناك بعض الروابط الهامة يجب الإطلاع عليها وهي كالتالي:-
- للتعرف على طريقة التقديم (نظام المقابلات) من هنا.
- حساب (وزارة التعليم – عام) الرسمي بتويتر: من هنا.
.موعد ومكان حجز المقابلة للمرشحين للوظائف التعليمية 1440
يمكن الإطلاع عليها من خلال الروابط الخاصة بكل إدارة على حدة وهي كالتالي:-
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إدارة التعليم بمنطقة الرياض
ترحب الإدارة العامة للتعليم بمنطقة #الرياض بالمرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية ، وتدعوهم لحجز موعد المقابلات الشخصية من خلال الرابط التالي https://t.co/62p4VgHtBi— إدارة تعليم الرياض (@riyadh_edu) June 30, 2019
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إدارة التعليم بمنطقة الخرج
#شؤون_المعلمين_بإدارة_تعليم_الخرج يبارك للمعلمين الجدد تعيينهم ، وندعوهم للدخول على موقع المقابلات لتسجل مواعيد المقابلة الشخصية ، كما ننوّه بأن مكان المقابلة الشخصية سيكون في مبنى الشؤون المدرسية خلف مبنى إدارة التعليم الرئيسي ..— شؤون المعلمين بالخرج (@kharjteach) June 30, 2019
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إدارة التعليم بمنطقة شقراء
تعلن #إدارة_تعليم_شقراء أنه قد تم تحديد يومي الأربعاء والخميس الثالث والرابع من شهر ٠٧ / ٢٠١٩ موعداً للمقابلة الشخصية وتأمل منهم التسجيل في نظام المقابلات الإلكتروني الخاص بها وحجز موعد لذلك.— تعليم شقراء (@shaqraedu) June 30, 2019
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إدارة التعليم بمنطقة القويعية من هنا.
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إدارة التعليم بمنطقة الدوادمي من هنا.
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إدارة التعليم بمنطقة حوطة بني تميم والحريق من هنا.
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إدارة التعليم بمنطقة المجمعة
تنويه ⭕— إدارة التعليم بمحافظة المجمعة (@majmaah_edu) June 30, 2019
ستجرى مقابلات المرشحين لشغل الوظائف التعليمية في تعليم محافظة #المجمعة في يوم الأثنين 5/11/1440
من الساعة التاسعة صباحاً في مقر قسم شؤون المعلمين في مبنى الشؤون المدرسية مقابل مكتب فرع وزارة العمل https://t.co/CMb9Qh5XR3
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إدارة التعليم بمنطقة الغاط
إدارة #تعليم_الغاط ترحب بالمرشحين للوظائف التعليمية وتبارك لهم الترشيح، وتدعوهم للتسجيل في نظام المقابلات— قسم شؤون المعلمين بالغاط (@alaqat1) June 30, 2019
على الرابط التالي : https://t.co/WchRgU6I6u
يومي الاحد والاثنين الموافق: 1440/11/4،5
مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق ،،،
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إدارة التعليم بمنطقة القصيم من هنا.
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إدارة التعليم بمنطقة الرس من هنا.
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إدارة التعليم بمنطقة بالبكيرية من هنا.
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إدارة التعليم بمنطقة عنيزة من هنا.
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إدارة التعليم بمنطقة المذنب
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تعليم المذنب يدعو المرشحات على الوظائف التعليمية لتحديد المواعيد المناسبة لإجراء المقابلات الشخصية لهن علماً بأن المقابلات ستكون في مقر الإدارات والأقسام النسائية بالمحافظة وسيكون تحديد المواعيد من قبل المرشحة من خلال نظام المقابلات— إدارة تعليم المذنب (@Aaelame) June 30, 2019
الإكتروني على الرابط :https://t.co/0QW9G809Fs
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إدارة التعليم بمنطقة عفيف
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إدارة #تعليم_عفيف ترحب بالمرشحين والمرشحات على الوظائف التعليمية ، وتدعوهم للتسجيل في نظام المقابلات— إدارة تعليم عفيف (@afifedu1) June 30, 2019
على الرابط التالي : https://t.co/P2OUOnoAvl
وأكد رئيس شؤون المعلمين الأستاذ : بدر الحربي على جميع المرشحين والمرشحات بإحضار المسوغات المرفقه . #الملف_الإعلامي_بوزارة_التعليم pic.twitter.com/1e8oVNkals
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إدارة التعليم بمنطقة الأفلاج
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#تعليم_الأفلاج يرحب بالمرشحين والمرشحات لـ #لوظائف_التعليمية ويدعوهم للدخول على نظام المقابلات وحجز موعد للمقابلة عبر الرابط التالي:— إدارة تعليم الأفلاج (@Aflajedu) June 30, 2019
https://t.co/JcW43eDTOF
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إدارة التعليم بمنطقة وادي الدواسر
ويدعو قسم شؤون المعلمين المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية لتسجيل موعد المقابلة الشخصية على الرابط التالي: https://t.co/0SJv7p1UpD كما أوضح رئيس القسم أ. مبارك الوديان أن المقابلات ستبدأ اعتباراً من الأحد ٤/ ١١ /١٤٤٠ه، وسيتم تحديد أماكن إجراء المقابلات وتزويد المرشحين بها.— تعليم وادي الدواسر (@wdedu) June 30, 2019
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إدارة التعليم بمنطقة الزلفي
#تعليم_الزلفي ممثلا في قسم شؤون المعلمين يرحب بالمعلمين المعينين حديثًا ويدعوهم للدخول لنظام المقابلات لحجز موعد للمقابلة الشخصية.— علاقات معلمي ومعلمات الزلفي (@z_t_relations) June 30, 2019
وستكون مقابلة المعينين في قسم شؤون المعلمين في مبنى الإدارة ( الدور الأرضي )
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إدارة التعليم بمنطقة المهد
#تعليم_المهد يبارك للمعلمين والمعلمات المعينين لهذا العام، ويعلن بإنه تم فتح نظام المقابلات وعليه سيتم إجراء المقابلات يوم الاثنين بتاريخ 5-11-1440هـ— إدارة تعليم المهد (@mahdedu) June 30, 2019
وقد حدد مقابلة المعلمين في مبنى الإدارة
ومقابلة المعلمات في مركز التدريب "بنات" #وزارة_التعليم #تعليم_المهد @moe_gov_sa
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إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة
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الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة ممثلة بإدارة شؤون المعلمين تهنىء المرشحين والمرشحات لشغل الوظائف التعليمية بمنطقة المدينة المنورة للعام الدراسي ١٤٤١— شؤون المعلمين بالمدينة (@Madina_teachers) June 30, 2019
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إدارة التعليم بمنطقة ينبع من هنا.
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إدارة التعليم بمنطقة العلا
#تعليم_العلا يرحب بالمرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية ويدعوهم للدخول على برنامج المقابلات (link: https://t.co/0RjlcO1rhB) https://t.co/VVb3PZsBn8 وحجز موعدالمقابلة الشخصيةعلى النحو التالي— تعليم العلا (@e3lam_alula) June 30, 2019
البنين١٤٤٠/١٠/٣٠المبنى الرئيسي إدارة شؤون المعلمين
البنات١٤٤٠/١١/٤المبنى الشمالي بحي ساق pic.twitter.com/ZDUEWDHjMT
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إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة من هنا.
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إدارة التعليم بمنطقة الطائف من هنا.
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إدارة التعليم بمنطقة الليث
يسر إدارة #تعليم_الليث أن ترحب بالمعلمين والمعلمات المرشحين للتدريس بها للعام الدراسي المقبل ١٤٤٠ /١٤٤١هـ،والبالغ عددهم(٧٥)مرشحا ومرشحة،وتدعوهم إلى تسجيل مواعيد المقابلات الشخصية كالتالي:— إدارة تعليم الليث (@allith_edu) June 30, 2019
الأربعاء ٣٠ / ١٠ /١٤٤٠هـ.
الخميس ١ / ١١ /١٤٤٠هـ
•رابط التسجيل : https://t.co/UzLJKMXEM1 pic.twitter.com/l0HBYZGiMj
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إدارة التعليم بمنطقة القنفذة
#انفوجرافيك— تعليم القنفذة (@qunedu) June 30, 2019
يسر إدارة #تعليم_القنفذة أن تعلن عن مواعيد المقابلات الشخصية للمعلمين والمعلمات المرشحين للوظائف التعليمية عن طريق البرنامج الالكتروني للمقابلات:
▪️المعلمين:
٥-٦/ ١١/ ١٤٤٠هـ
▪️المعلمات:
٤-٦/ ١١/ ١٤٤٠هـ#الملف__الإعلامي_بوزارة_التعليم #الوظايف_التعليميه pic.twitter.com/gCsCzemInL
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إدارة التعليم بجدة من هنا.
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إدارة التعليم بمنطقة القريات
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#تعليم_القريات يرحب بالمرشحات (بنات) للوظائف التعليمية ويدعوهن للدخول إلى نظام المقابلات على الرابط https://t.co/ydpzqLad8X وحجز الموعد المناسب خلال الفترة التالية:-— شؤون المعلمين بالقريات (@Quriat_teachers) June 30, 2019
🗓من يوم الأحد الموافق 4/ 11/ 1440هـ
🗓إلى يوم الثلاثاء الموافق 6/ 11/ 1440هـ
والله الموفق.@guriatedu_gov pic.twitter.com/2bZbUeGt4j
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إدارة التعليم بمنطقة الحدود الشمالية
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إعلان هام :#تعليم_الحدود_الشمالية يدعو المعلمين والمعلمات المرشحين للتعيين بالمنطقة سرعة التسجيل في نظام المقابلات على الرابط أدناه pic.twitter.com/IoUClQrOZB— تعليم الحدودالشمالية (@northedu) June 30, 2019
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إدارة التعليم بمنطقة الجوف
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حرصا من إدارة #تعليم_الجوف ممثلة في إدارة شؤون المعلمين على راحة المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية من خارج المنطقة فلقد تم تجهيز سيارات لنقل المرشحين والمرشحات من مركز المقابلات والمستشفى والسكن— إدارة تعليم الجوف (@aljoufedu) June 30, 2019
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إدارة التعليم بمنطقة تبوك
ترحب الإدارة العامة للتعليم بمنطقة #تبوك بالمرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية ، وتدعوهم لحجز موعد المقابلات الشخصية من خلال الرابط التالي:— إدارة تعليم تبوك (@tabuk_edu) June 30, 2019
https://t.co/PGRUMXqcdi
وستكون بداية مواعيد المقابلات الشخصية
من الأربعاء/ 30-10 وحتى الأحد/ 4-11
بمبنى الشؤون المدرسية- حي المهرجان ب
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إدارة التعليم بمنطقة حائل
رابط نظام المقابلات لحجز المواعيدhttps://t.co/uHvzNwm7M7@HAIL_EDU @moe_gov_sa @Teachers__ksa pic.twitter.com/4fAJr7ihuF— إدارة شؤون المعلمين بحائل (@e900118) June 30, 2019
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إدارة التعليم بمنطقة حفر الباطن من هنا.
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إدارة التعليم بمنطقة المنطقة الشرقية من هنا.
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إدارة التعليم بمنطقة الأحساء
#تعليم_الأحساء ممثلاً في إدارة شؤون المعلمين يرحب بالمرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية بمحافظة #الأحساء— إدارة شؤون المعلمين بالأحساء (@mo3lmen_ahsa) June 30, 2019
ويدعوهم للدخول على النظام وحجز موعد المقابلة الشخصيةhttps://t.co/IK3jEmExeJ
اعتبارا من يوم الثلاثاء 29-10-1440
إلى يوم الخميس 1-11-1440
بمبنى الإدارةhttps://t.co/FFPiThQV7v
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إدارة التعليم بمنطقة الباحة
#تعليم_الباحة ممثلا في إدارة شؤون المعلمين يرحب بالمعلمين والمعلمات المعينين حديثًا بمنطقة #الباحة ويدعوهم للدخول لنظام المقابلات لحجز موعد للمقابلة الشخصية.— تعليم الباحة (@bahaedu) June 30, 2019
وستكون مقابلة المعينين في إدارة شؤون المعلمين بالمبنى الرئيس، ومقابلة المعينات بشؤون المعلمات بمبنى الشؤون التعليمية. pic.twitter.com/eQW8wFueWs
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إدارة التعليم بمنطقة المخواة
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يسر إدارة تعليم المخواة أن ترحب بالمرشحين والمرشحات لشاغلي الوظائف التعليمية بالإدارة لهذا العام وتأمل منهم الدخول على رابط نظام المقابلات https://t.co/0iS0DJfBsq وتسجيل مواعيد المقابلة للبنين يومي الأحد والاثنين— إدارة تعليم المخواة (@mak_edu) June 30, 2019
٤_٥/ ١١ /١٤٤٠ في مبنى الإدارة الرئيسي
📌https://t.co/UFDu5Mg42I
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إدارة التعليم بمنطقة بيشة
3⃣— شؤون المعلمين - بيشة (@shunmulmenB) June 30, 2019
📌أماكن إجراء #المقابلات_الشخصية
⬅المرشحين: في بيت الطالبhttps://t.co/XRw7Lh715L
⬅️المرشحات: في قسم شؤون المعلماتhttps://t.co/J4F29AqSGN#تعليم_بيشة
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إدارة التعليم بمنطقة عسير
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مواعيد وإجراءات المقابلات الشخصية لمرشحي ومرشحات الوظائف التعليمية بتعليم عسير :#تعليم_عسير#شؤون_المعلمين#مرحبا_ألف_في_عسير pic.twitter.com/0i3uoYS1Tm— تعليم عسير (@assiredu) June 30, 2019
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إدارة التعليم بمنطقة محايل عسير
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#تعليم_محايل_عسير— إدارة تعليم محايل عسير (@mohayel_edu) June 30, 2019
تبدأ المقابلات الشخصية للمعلمين والمعلمات الجدد بعد غدٍ الثلاثاء ٢٩-١٠ الساعة التاسعة صباحاً في قاعة الرشيد للبنين و قاعات التدريب في مبنى الحيلة الشرقي
📍الموقع الجغرافي للبنين https://t.co/yiMCd8ifP5
📍الموقع الجغرافي للبناتhttps://t.co/YkWxxYbHIU
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إدارة التعليم بمنطقة النماص
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شؤون المعلمين #بتعليم_النماص يرحبون بالمرشحين للوظائف التعليمية و يدعونهم لتسجيل موعد للمقابلة الشخصيةاعتباراً من يوم الاثنين ٥/ ١١ /١٤٤٠ه حتى نهاية دوام يوم الخميس ٨ /١١ /١٤٤٠ه على الرابط التالي: https://t.co/gJPTa7XJ34— إدارة تعليم النماص (@namasedu) June 30, 2019
متمنين لهم التوفيق@namasedu@moe_gov_sa@Media_M_E pic.twitter.com/1Wo461lGWG
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إدارة التعليم بمنطقة رجال ألمع
مدير التعليم أ. إبراهيم كدوان يرحب بالمرشحين والمرشحات الذين تم توجيههم إلى #تعليم_ألمع، داعيََا لهم بالتوفيق والسداد في مهمتهم القادمة مع فرق العمل في تعليم المحافظة لإكمال مسيرة البناء والعطاء . pic.twitter.com/Fkhk4pzNsf— تعليم رجال ألمع (@alma3du) June 30, 2019
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إدارة التعليم بمنطقة سراة عبيدة من هنا.
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إدارة التعليم بمنطقة نجران
إدارة شؤون المعلمين والمعلمات بـ #تعليم_نجران ترحب بالمرشحين والمرشحات وتؤكد على سرعة حجز موعد على نظام المقابلات https://t.co/dQw30KfBr5— تعليم منطقة نجران (@EduNajran) June 30, 2019
علما أن مقابلات المرشحين ستجرى في مدرسة ابن كثير الإبتدائية بجانب إدارة التعليم في حين ستجرى مقابلات المرشحات بقاعة بيت الطالب بحي الفهد
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إدارة التعليم بمنطقة صبيا
يسر إدارة #تعليم_صبيا أن ترحب بالمرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية وتدعوهم لحجز موعد للمقابلة الشخصية على الرابط التالي https://t.co/bsWqbbivVh— شؤون المعلمين (@rts331) June 30, 2019
علماً بأن مواعيد المقابلات ستبدأ من يوم الثلاثاء الموافق ٢٩- ١٠ - ١٤٤٠ ولمدة ثلاثة أيام للبنين وستة أيام عمل للبنات pic.twitter.com/dkOyp0ojT5
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إدارة التعليم بمنطقة جازان
🔮مرحبا |#تعليم_جازان يرحب بالمرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية ويدعوهم للدخول على برنامج المقابلات https://t.co/wDa571arkl وحجز موعدالمقابلة الشخصيةعلى النحو التالي:— إدارة تعليم جازان (@jazanedu) June 30, 2019
🔵البنين٣٠ / ١٠ / ١٤٤٠هـ مركز القيادات بالإدارة
🔴البنات٣٠-١٠ إلى ١ / ١١ / ١٤٤٠هـ مجمع الشؤون التعليمية بنات pic.twitter.com/7YqKwUxLpv
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إدارة التعليم بمنطقة محافظة شرورة
يسر إدارة #تعليم_شرورة أن تعلن عن مواعيد المقابلات الشخصية للمعلمين والمعلمات المرشحين للوظائف التعليمية عن طريق البرنامج الالكتروني للمقابلات— إدارة تعليم شرورة (@educationsharu) June 30, 2019
▪المعلمين والمعلمات :
الثلاثاء ٢٩ / ١٠ / ١٤٤٠هـ
إلى
الأحد ٤ / ١١ / ١٤٤٠ #الملف__الإعلامي_بوزارة_التعليم #الوظايف_التعليميه
1️⃣ pic.twitter.com/RbRf18h9Oe
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إدارة التعليم بمنطقة محافظة ظهران الجنوب
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🔸 ﮼مقابلات #المعينون_الجدد pic.twitter.com/T2U1BY8aYA— الشؤون المدرسية - تعليم ظهران الجنوب (@Schools_affairs) June 30, 2019
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