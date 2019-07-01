“مبروك” تم الإعلان عن أسماء المرشحين نهائياً بمسابقة وزارة التعليم السعودية 1440-1441/ و...

متابعينا الأعزاء في كل مكان داخل الوطن العربي الكبير كل عام وأنتم بخير، ويسعدنا من خلال موقعنا المتميز أن نقدم لكم هذا التقرير عن مسابقة وزارة التعليم السعودية، وتوفير 10456 وظيفة شاغرة للشباب والفتيات السعوديات في التخصصات المختلفة التي سنذكرها لاحقاً، في تقريرنا الذي نتمني أن ينال علي رضاكم وأن تجدوا فيه إجابات كافية علي التساؤلات التي تدور في خاطركم.

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التعليم السعودية “مبارك العصيمي”، عن قيام الوزارة بالإعلان عن أسماء المرشحين نهائياً على وظائف التعليم وتحديد الإدارات التي سيتم العمل بها، وذلك بالأمس الأحد 27 شوال عبر موقع الوزارة، حيث تم رفع الأسماء على ملفات بي دي أف على موقع وزارة التعليم السعودية، ونتقدم بالتهنئة للمقبولين على وظائف التعليم.

قام المتحدث الرسمي لوزارة التعليم السعودية “مبارك العصيمي” بالتنويه علي ضرورة إختيار الوظائف حسب الإدارات المتاح فيها الوظائف التي تتفق مع مؤهل المتقدم، وإختبار القياس الخاص بالمتقدم، ويمكن التعديل علي الرغبات حتي إنتهاء مدة التقديم،ونوفر لكم معرفة التوزيع التفصيلي لإحتياج التعيين حسب القطاعات فيما يلي.

حجز موعد للمطابقة

تم الإعلان عن ضرورة قيام المرشحين على وظائف التعليم، التسجيل عبر رابط نظام المطابقة لحجز موعد للمطابقة، وذلك تخفيفاً علي المتقدمين للمطابقة وعدم التزاحم.

موعد الإستعلام عن نتائج مسابقة التعيين بوظائف التعليم

يتم الإستعلام عن أسماء المرشحين للوظائف التعليمية اليوم الخميس 10 شوال الموافق 13/6/2019، وذلك عبر بوابة وزارة الخدمة المدنية، على أنه سيم الإعلان ايضاً عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم، حيث أكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم “مبارك العصيمي”، أن الإعلان عن الأسماء اليوم الخميس مساءً، حالة من الترقب والقلق حول لحظة الإعلان عن أسماء المرشحين لوظائف التعليم.

وبالفعل تم الإعلان عن أسماء المرشحين، ونعرض عليكم ملف بأسماء الرجال، وملف بأسماء النساء، علي أن يتم التوجة بالأوراق والمستندات لوزارة الخدمة المدنية لمطابقة الأوراق مع البيانات المسجلة للمرشحين.

ملف أسماء المرشحين رجال.

ملف أسماء المرشحين نساء.

التوزيع التفصيلي للتعيين حسب القطاعات

تعرف علي التوزيع التفصيلي للوظائف المتاحة للتعين حسب القطاعات الدخول هنا

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أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية، علي لسان المتحدث الرسمي للوزارة السيد/ مبارك العصيمي، عن توافر 10456 وظيفة شاغرة منها 4953 للرجال و5503 للنساء سيتم التقديم عليها من خلال رابط وزارة الخدمة المدنية الإليكتروني، وأشار إلي أن شغل هذه الوظائف ستكون لحاصلي المؤهل العالي(البكالوريوس)، من المجتازين لإختبار كفايات العام والتخصص، وشدد علي ضرورة مناسبة الدرجة العلمية والتخصص للمتقدميين للوظائف، ويستم التقديم على الوظائف حتي إنتهاء المهلة وليس إكتمال العدد، حيث سيتم فحص البيانات المقدمة من خلال رابط وزارة الخدمة المدنية ومطابقتها مع الشروط الواجب توافرها لشغل الوظائف.

موعد التقديم

يبدأ من الأربعاء 17/9/1440 الساعة 10 صباحاً، حتي الثلاثاء 23/9/1440 الساعة 4 عصراً.

المؤهل والتخصصات المطلوبة لوظائف وزارة التعليم السعودية الجديدة

تعرف علي المؤهل والتخصصات المطلوبة والدرجة العلمية لكل مرحلة تعليمية (الإبتدائية، والمتوسطة، والثانوية ) من خلال دليل التخصصات لشغل الوظائف التعليمية للذكور من خلال هذا الرابط.

ومن خلال رابط دليل التخصصات لشغل الوظائف التعليمية للإناث.

ولأول مرة تعلن وزارة التربية والتعليم السعودية، عن الحاجة إلي معلمين ومعلمات في تخصص اللغة الصينية، بواقع 24 معلم ومعلمة مقسمة إلي 12 معلم، ومثلهم معلمات موزعين علي ثلاث إدارات تعليمية، هي إدارة الرياض التعليمية وإدارة جدة التعليمية وإدارة الشرقية التعليمية.

تحديث: صرح السيد مبارك العصيمي المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم السعودية، أن الوزارة دعت 10326 مترشح ومترشحة لمطابقة بياناتهم، وتقديم أصول المستندات والأوراق في موعد من 13/10/1440 هجري، حتي يوم 16/10/1440 هجري في أوقات العمل الرسمية.

غداً الأربعاء أخر موعد للمطابقة للمرشحين والمرشحات على وظائف التعليم، حيث سيتم فحص المستندات للمفاضلة بين المترشحين وإعلان الأسماء النهائية.

وفي نهاية التقرير نتمني أن ينال إجتهادنا علي إعجابكم وتمنياتنا للجميع بالتوفيق.