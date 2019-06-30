، مدني الباحة يقتل "كوبرا" بعد أن أودت بحياة رب أسرة وأصابت ابنته ،

محمد بن مسعود - الدمام - إسعاف مواطن بالموقع في قرية مولغ بالمندق.. وتسليم الحالة لجهة الاختصاص

أكدت إدارة الدفاع المدني بمنطقة الباحة وهلال الباحة، صحة حادثة وفاة رب أسرة وإصابة ابنته نتيجة لدغة أفعى والذي تناولته "الخليج 365" بعنوان: وفاة رب أسرة وإصابة ابنته نتيجة لدغة كوبرا عربية.

وأوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة النقيب مهندس فايز الغامدي، أن فرق الدفاع المدني بالمندق تمكنت من قتل أفعى من نوع "كوبرا" بعد تلقي بلاغ بوجودها داخل منزل أحد المواطنين، حيث لدغت رب الأسرة وابنته.

وأضاف: وفي التفاصيل أنه في تمام الساعة 17:00 من هذا اليوم السبت، تلقى مركز التحكم والتوجيه بلاغًا يفيد بتعرض أب وابنته إلى لدغة ثعبان في منزل بقرية مولغ بمحافظة المندق.

وتابع: تم تحريك الفرق اللازمة للموقع وبالوصول لوحظ وجود ثعبان مختبئ خلف الأثاث بداخل المنزل، حيث قامت الفرقة بعمل اللازم وإخراج الثعبان والقضاء عليه فيما تم نقل الحالات المصابة من قِبل ذويهم إلى مستشفى المندق العام قبل وصول الفرق.

وأردف: وقد نتج عن ذلك وفاة رب الأسرة رحمة الله عليه وإصابة ابنته التي ما زالت تتلقى العلاج، كما تم تسليم الموقع والحالة لجهة الاختصاص.

ومن جانب آخر، أوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني أنه وردنا بلاغ في تمام الساعة 16:45مساء اليوم السبت بغرفة عمليات الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عن حالة لدغ بقرية مولغ بمحافظة المندق، وتم توجيه فرقة إسعافية للموقع، وعند وصولهم لم يجد أي حالة بالموقع.. تم نقل حالتين عن طريق ذويهما وتم إسعاف حالة بسيطة لمواطن بالموقع نتيجة سقوط أثناء البلاغ.

وفاة رب أسرة وإصابة ابنته نتيجة لدغة كوبرا عربية