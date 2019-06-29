أعلن بنك التسليف والإدخار السعودي عن صندوق جديد يغطى جميع أموال المملكة العربية السعودية، ويقوم بنك التسليف بتقديم القروض للمواطنين لمساعداتهم على مواجهة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، قام البنك بتوفير رقم للاستفسار عن أي أمور خاصه بالقروض و الاستعلام عن الأقساط وطريقة السداد وتقديم المستفيدين أي شكوى أو اعتراض ورقم بنك التسليف هو 920008002، ويمكن التسجيل فى بنك التسليف من خلال هذا الرابط، ثم كتابة رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورمز التحقق، ثم النقر على موافقة، ومن خلال موقع نجوم مصرية نعرض لكم خطوات الاستعلام عن إعفاء بنك التسليف برقم الهوية الوطنية.

الاستعلام عن إعفاء بنك التسليف برقم الهوية

أولا قم بالدخول إلى موقع بنك التنمية الاجتماعية من هنا.

ثم كتابة رقم الهوية، وكلمة المرور الخاصة بك.

ثم الضغط على موافق.

الاستعلام عن الأقساط المسددة

أولا قم بالدخول إلى موقع بنك التنمية الاجتماعية من هنا.

ثم كتابة رقم الهوية، وكلمة المرور الخاصة بك.

ثم اختيار قرض سابق في التسليف، من خدمة حسابي بنك التنمية الاجتماعية.

ثم اختيار القرض الذي ترغب في عرض الأقساط المدفوعة له عن طريق الضغط علي تحديد من قائمة القروض الخاصة بك.

بعد ذلك سوف تذهب إلى صفحة القرض للاطلاع علي الدفعات التي تم دفعها للبنك.

ثم قم بالذهاب إلى قائمة (الأقساط / الدفعات).

ثم اختيار عرض الأقساط المدفوعة.

خطوات تقدم طلب إعفاء من سداد القروض بنك التسليف

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رقم هوية مقدم الطلب،اسمه الرباعي.

رقم الجوال، رقم الحفيظة، مصدر الحفيظة، تاريخ الحفيظة.

مكان القرض، رقم عقد الشركاء في القرض إن وجد.

التقديم على إعفاء بنك التسليف، ومعرفة باقي الأقساط.

الأوراق المطلوبة لإعفاء بنك التسليف

صور الهوية الوطنية، والبطاقة العائلية لمقدم الطلب.

صور التقارير الطبية للمستفيد.

مرفق تفسيري للظروف المالية الصعبة لمقدم الطلب.

الإمضاء على طلب المتقدمين من بنك التسليف.

شروط بنك التسليف للحصول على القرض

ان يكون مقدم الطلب مواطنا سعوديا، وعمره من 25 إلى 55 سنه.

لا يملك مقدم الطلب اي مشروع للتمويل.

ان يكون لدي مقدم الطلب حد ادني من الدخل 2,000 ريال سعودي.

علي مقدم الطلب تقديم مشروع جديد، وان يكون متفرغا للعمل في المشروع.

يمكن للمتقدمين التقدم بطلب للحصول علي قرض عائلي.

علي مقدمي الطلبات تقديم مشروع لا يزيد عن 8,000,000 ريال، وملئ استمارات برنامج البنك الائتماني وإكمال عمليه التقديم.

أرقام بنك التسليف فى السعودية

رقم الإدارة العامة : 0112746444

فرع مكة المكرمة : 0125765357

فرع الأحساء : 0135830306

فرع الرياض : 0112093790

فرع الدمام : 0138315875

فرع المدينة المنورة : 0148490713

فرع جدة : 0126688060

فرع الطائف : 0127375688

فرع خميس مشيط : 0172354306

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