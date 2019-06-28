رابط الاستعلام عن رسوم تجديد الإقامة للوافدين في السعودية 1440 والفئات المعفاة من الرسوم...

أعلنت الإدارة العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية أسعار الإقامة للمقيمين بها، وذلك وفقا للشروط والمعايير محدده واللازمة لتجديد الإقامة المتعلقة بأستخراج تأشيرة الخروج والعودة، وقد أعلنت الإدارة العامة للجوازات عن زيادة أسعار التجديد بالنسبة للعمالة الخاصة بالقطاع الخاص وتقرر تقليل فترة التجديد الى 4 سنوات بدلا من 6 سنوات مما أثار غضب الوافدين بشأن هذا القرار قد أتخد بسبب زيادة عدد العمالة الوافدة مما يتعارض مع الهدف الاساسى وهو تقليل عدد الوافدين وتشغيل العمالة السعودية، ويمكنكم الآن الاستعلام عن رسوم تجديد الإقامة بالمملكة العربية السعودية

كشفت الإدارة العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية عن رسوم تجديد الإقامة للوافدين حيث جاءت حسابات التكلفة لهذا العام 2019 بعد تطبيق الرسوم وفقاً للمقابل المالي لكل عامل وافد، ننشر لكم زوار موقع دولتنا رسوم تجديد الإقامة للوافدين 2019 فى المملكة العربية السعودية وكذلك أسعار التأشيرات والمدة كما هو موضح لكم:-

رسوم المرافقين للعمالة بالمملكة العربية السعودية 2019

وتعتبر من أهم القرارات التى اتخذت لتجديد الإقامة للمقيمين في السعودية هذا العام هو عمل كشف طبي لبعض الجنسيات ، وانه لا يمكن تجديد الإقامة لأكثر من مئة عامل وفقاً لقانون العمل وسوف يكون هناك فرض عقوبات وغرامات على من لا يحمل الهوية الخاصة بالإقامة أو من يتهاون في تجديد الإقامة وذلك للحفاظ على الأمن العام بالمملكة العربية السعودية.

الفئات المعفاة من رسوم المرافقين في السعودية 2019

زوجة المواطن

زوج المواطنة

المنشآت التي تتراوح الأيدي العاملة فيها من عامل 5 عمال.

أبناء المواطنين من غير السعوديين الجنسية.

عمالة الشركات والمكاتب.

الاستقدام الفرع الخاص بتأجير العمالة المنزلية.

مواطني التابعين لدول مجلس التعاون الخليجي.

الجنسيات المعفاة من الإبعاد.

المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن 9 يتم إعفاء 4 عمال منها ذلك فى حالة تفرغ صاحب المنشأة للعمل.

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