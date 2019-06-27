أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف الصحية 1440 عبر موقع وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف الصحية 1440 المبدئية بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، حيث تم الكشف عن ترشيح 512 مواطن ومواطنة، من المتقدمين على الوظائف المشمولة بسلم رواتب الوظائف الصحية، لوظيفة طبيب مقيم أسنان والتي تم الإعلان عنها في 16 جمادى ثاني 1440 من خلال جدارة الخدمة المدنية، ويمكن استعلام نتائج مفاضلة جدارة للوظائف الصحية والتعرف على أسماء المقبولين والمقبولات بصفة مبدئية عبر كشوف الاسماء المنشورة من موقع وزارة الصحية، والتي سنضعها لكم.

عملية المراجعة ستتم عبر مديريات الشؤون الصحية في المحافظات والمناطق الصحية داخل المملكة العربية السعودية، على أن تكون مواعيد المطابقة من يوم الأحد المقبل الموافق 30 يونيو 2019 ولمدة 5 أيام حتى انتهاء دوام العمل عن يوم الخميس القادم حتى يتم استكمال إجراءات الترشيح، والإعلان عن أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف الصحية النهائية، وسنرفق المستندات المطلوب احضارها لعملية مطابقة البيانات.

استعلام اسماء المرشحين والمرشحات للوظائف الصحية

وزارة الصحة أعلنت عن كشوف أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف الصحية المبدئية، لشغل وظيفية طبيب مقيم بعدد 512 مواطن ومواطنة من المتقدمين على تلك الوظائف، يمكن استعلام اسماء المقبولين من خلال الملف المرفق.

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اسماء المرشحين والمرشحات

الوثائق المطلوبة للمطابقة

وزارة الصحة حددت مجموعة من الوثائق التي يجب توافرها لدى المرشح او المرشحة خلال عملية المطابقة مراجعة البيانات وتشمل:

بطاقة الهوية الوطنية ونسخة منها.

سجل الأسرة المضاف عليه المتقدمة.

أصل وثيقة التخرج ونسة منها واضه بها البيانات من حيث المعدل التراكمي وتقدير التخرج والتقدير العام وسنة التخرج.

معادلة الشهادات الخارجية.

شهادة الامتياز .

بطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية على أن تكون سارية المفعول.

إحضار صور شمسية.

نتائج مفاضلة الوظائف الصحية

تمت عملية المفاضلة على الوظائف الصحية وتحديد نتائج وأحقية الترشيح بناء على عناصر المفاضلة والتي شملت المؤهل وسنة الأقدمية الخريج او الخريجة، والرغبة المكانية، وفي حالة عدم الحضور لاستكمال المطابقة سيعد ذلك عدولا عن الترشح.

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