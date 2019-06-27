خطوات استعلام عن وافد أجنبي عبر بوابة وزارة العمل والتنمية الخدمات الإلكترونية

توفر بوابة وزارة العمل والتنمية الكثير من الخدمات، من بينها خدمة استعلام عن وافد أجنبي، وهي واحدة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المملكة للمقيمين وأصحاب العمل على حد سواء، حيث لم يعد الحصول على خدمة استعلام عن موظف وافد يتطلب الذهاب إلى مكاتب العمل، بالإضافة إلى أنه يمكن الاستعلام عن خدمات مكتب العمل المختلفة دون مراجعة المقرات، من بينها نقل كفالة العامل الوافد، تغيير مهنة العمالة، أو الاستعلام عن دفع رسوم مكتب العمل، والكثير من الخدمات الأخرى.

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل بين الحين والآخر على تحديث قاعدة البيانات الخاصة بها، وتسعى إلى تقديم الكثير من الخدمات للمقيمين أو المواطنين، وتعتبر خدمة استعلام عن وافد بمكتب العمل التي يتم تقديمها إلكترونياً من خلال بوابة وزارة العمل الإلكترونية، يستطيع من خلال العامل الوافد أو صاحب العمل من خلال هذه الخدمة، معرفة حالة كفالته، وحالة الإقامة الخاصة به، وبعض التفاصيل الأخرى، ويمكن الاستعلام عن موظف وافد برقم الإقامة، أو رقم الجواز، أو رقم الحدود.

استعلام عن وافد برقم الإقامة

من خلال الاستعلام عن خدمات مكتب العمل السعودي، يمكن استعلام عن وافد برقم الإقامة، وذلك بعد التسجيل بوابة وزارة العمل، وبعد الدخول للخدمة المطلوبة يقوم المستخدم بكتابة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها، مثل رقم الإقامة، رقم جواز السفر، أو رقم الحدود، وبعد كتابة البيانات بشكل صحيح، ستظهر نتيجة استعلام عن عامل وافد، وكافة التفاصيل والبيانات المتعلقة بها.

استعلام عن وافد أجنبي

الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل أصبحت من الآن أكثر سهولة، حيث يمكن استعلام موظف وافد عبر البوابة الإلكترونية، وذلك من خلال رابط استعلام عن وافد أجنبي، فقط كما سبق وتم الإشارة قم بكتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الخانات المخصصة لها، وما أن تقوم بكتابتها ستظهر فوراً بعض التفاصيل المتعلقة بحالة الوافد الأجنبي، من بينها اسم الوافد رباعي، رقم الوافد، تقييم المؤسسة التي يعمل بها، حالة العامل الوافد، حالة تراخيص المؤسسة، إن كانت سارية المفعول أو منتهية الصلاحية.

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