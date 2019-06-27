السعودية اليوم / الاتحاد الأوروبي يمنح تونس هبة بقيمة 150 مليون يورو لدعم التنمية والسياحة والثقافة



تونس 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واس

منح الاتحاد الأوروبي تونس هبة بقيمة 150 مليون يورو لدعم التنمية المحلية وقطاع السياحة والصناعات التقليدية وتثمين المخزون الثقافي وبرامج التجديد لدعم المؤسسات للانتقال الديمقراطي.

أفاد بيان لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي اليوم ، أن الهبة وقعت في العاصمة البلجيكية بروكسل من قبل وزير التنمية التونسي زياد العذاري ومفوض سياسيات الجوار بالاتحاد الأوروبي جوهاناس هان.

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15:26ت م

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