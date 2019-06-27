السعودية | الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع توقع مذكرة تفاهم مع إخاء

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:19 مساءً, 27 يونيو 2019 م المناطق_الرياض وقعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع توقع مذكرة تفاهم مع إخاء لتعزيز المساهمات الاجتماعية والخيرية الداعمة لمشاريع الأيتام.

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