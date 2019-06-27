الأمير محمد بن سلمان يغادر كوريا الجنوبية عقب زيارة رسمية

غادر الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ جمهورية كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، عقب زيارة لها استجابةً للدعوة المقدمة إلى سموه من الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا. وكان في وداع ولي العهد بمطار القاعدة الجوية في العاصمة سيول، وزير الدفاع بجمهورية كوريا جونج كيونج دو، كما كان في وداعه، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا رياض المباركي، والملحق العسكري السعودي لدى كوريا العميد خالد الطخيس، وأعضاء السفارة.

وبعث الأمير محمد بن سلمان برقية إلى الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا، إثر مغادرة سموه سيول، فيما يلي نصها: «فخامة الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا، تحية طيبة.. يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب لفخامتكم عن بالغ شكري تقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة».

وتابعت البرقية: «لقد أكدت المباحثات التي أجريناها متانة العلاقات بين البلدين، والرغبة في تعزيز التعاون بجميع المجالات في إطار الرؤية السعودية الكورية 2030، وبما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين، تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وفخامتكم.. متمنيًا لكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعبكم الصديق استمرار التقدم والرخاء.. وتقبلوا تحياتي وتقديري».

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ووصل الأمير محمد بن سلمان، صباح أمس الأربعاء، إلى العاصمة سيول في زيارة إلى جمهورية كوريا، وكان في استقباله بمطار القاعدة الجوية رئيس وزراء كوريا لي ناكيون، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا الجنوبية رياض المباركي، والملحق العسكري السعودي لدى كوريا الجنوبية العميد خالد الطخيس، وأعضاء السفارة.

وعقب الاستقبال، توجه ولي العهد في موكب رسمي إلى القصر الأزرق الرئاسي في سيول.

وضم الوفد الرسمي لولي العهد في الزيارة كلًّا من الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ووزير الإعلام تركي الشبانة.