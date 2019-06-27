شكرا لقرائتكم السعودية والأردن تختتمان تمرين «عبدالله 6» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - «الحياة» | منذ 13 ساعة في 27 يونيو 2019 - اخر تحديث في 26 يونيو 2019 / 18:36

اختتمت في ميدان مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب القوات الخاصة اليوم (الأربعاء)، مناورات التمرين البحري (عبدالله 6) بمناورات عسكرية بالذخيرة الحية شاركت فيها مجموعة الأمن البحري الخاصة السعودية والعمليات الخاصة الأردنية.



وخلال مدة التمرين التي امتدت لقرابة الأسبوعين، تدرب المشاركون فيها من الجانبين على التصدي للعمليات الإرهابية وعدد من الفرضيات العسكرية.

وقال قائد وحدات الأمن البحرية الخاصة في القوات الملكية السعودية اللواء البحري الركن فؤاد الحربي: «نحمد الله على اختتام فعاليات تمرين ( عبدالله 6 ) الذي تكلل بكل معايير النجاح، وتمرين عبدالله من رقم 1 إلى رقم 6 عزز الروابط والعلاقات بين وحدات الأمن البحرية الملكية السعودية والعمليات الخاصة الأردنية، وساهم في تطوير ورفع الجاهزية القتالية للوحدتين».

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بدوره، أوضح قائد التمرين العقيد البحري عبدالله العمري، أن التمرين الذي تقوم به مجموعة الأمن البحرية الخاصة السعودية بمشاركة العمليات الخاصة الأردنية هدف إلى رفع مستوى التكامل وتوحيد مجالات التعاون العسكري وتنمية المهارات وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب والتعامل ضد المتفجرات وتعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين العمليات الخاصة الأردنية والقوات الخاصة البحرية السعودية لرفع الكفاءة والجاهزية القتالية للمشاركين.

وأشار إلى أن المناورات اشتملت على تدريبات الرماية التكتيكية بالأسلحة الخفيفة ورماية القناصة النهارية والليلية واقتحام الغرف برجلين وفريق وتمارين عن المراقبة واستخراج أهداف القناصين ومكافحة القناصين والإنزال بالحبال السريعة، إضافة إلى التدريب على القتال في المناطق المبنية.

يذكر أن مناورات (عبدالله 6) انطلقت بالتزامن في المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية يوم 1440/10/13هـ. وتعد هذه هي النسخة الـ 6 من مناورات (عبدالله) التي بدأت عام 2012 .