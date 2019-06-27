عاجل| بشرى سارة للعسكريين .. التفاصيل #أبشر #فرجت #العسكريين

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زُفت البشرى للعسكريين و ذلك من خلال تدشين سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود في جدة للمرحلة الثانية من خدمة《فُرِجَت》 التي جاءت لتشمل الموقوفين العسكريين في قضايا مالية بالقطاعات العسكرية كافة ، حيث أصدرت التوجيهات بالموافقة على إدراج الضباط والأفراد العسكريين في كل فروع القوات العسكرية في القضايا المالية في خدمة «فرجت» و قامت المديرية العامة للسجون بجمع بيانات جميع الموقوفين من رجال الأمن في قضايا مالية، بعد التحقق من بياناتهم من قبل جهات عملهم إذ تعمل السجون والعدل والنقد ومركز المعلومات وتطبيق أبشر و وزارة العمل على التحقق من بيانات الموقوفين العسكريين ، وأكدت أن السجون ستسمح -وفقًا لأنظمتها الإلكترونية- لبعض الجهات..، بإدراج الموقوفين بعد التحقق من الشروط.

على ضوئه أعلن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، عن تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – بمبلغ عشرة ملايين ريال، وعن تبرع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – بمبلغ خمسة ملايين ريال، وعن تبرع سموه بمبلغ مليوني ريال لخدمة “فُرِجَت” في مرحلتها الثانية.

ورفع سموه أسمى عبارات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد الأمين – حفظهما الله – على تبرعهما السخي لخدمة 《فُرِجَت》، منوهاً سموه بهذه اللفتة الكريمة من القيادة الرشيدة.

