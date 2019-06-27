لقاء 50 دقيقة يجمع الأمير محمد بن سلمان بقادة المجموعات الخمس الكبرى الكورية

2019-06-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

أجرى قادة المجموعات الخمس الكبرى في كوريا الجنوبية لقاء غير مجدول مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مساء أمس الأربعاء، في دار الضيافة “سونغ جي وون” التابعة لمجموعة سامسونغ بسيول.

وشارك في اللقاء نائب رئيس شركة سامسونغ للإلكترونيات لي جيه-يونغ، ونائب رئيس مجموعة هيونداي موتور جونغ وي-سون، ورئيس مجموعة إس كيه تشوي تيه-وون، ورئيس مجموعة إل جي كو غوانغ-مو، ورئيس مجموعة لوتيه سين دونغ-بن فضلًا عن الوزراء المرافقين لولي العهد المعنيين بالشؤون الاقتصادية.

وتبادل ولي العهد مع الرؤساء الخمسة وجهات النظر حول القضايا الاقتصادية الدولية، ودعاهم إلى الاستثمار في المملكة، وناقش معهم سبل التعاون فيما يتعلق برؤية 2030، بحسب صحيفة “مكة”.

واستمر اللقاء حوالي 50 دقيقة ابتداءً من الساعة 8:40 مساء يوم أمس الأربعاء.

وسبق أن اجتمع ولي العهد مع قادة المجموعات الأربع باستثناء رئيس مجموعة لوتيه سين، أثناء مأدبة الغداء التي أقامها الرئيس مون جيه-إن على شرف ولي العهد في القصر الرئاسي.

وكان رئيس مجموعة لوتيه شين في اليابان لحضور اجتماع الجلسة العمومية لمساهمي شركة لوتيه هولدينغز في طوكيو، لذا تعذر حضوره مأدبة الغداء، غير أنه انضم إلى الاجتماع الليلي.

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يذكر أن قادة المجموعات الخمس الكبرى اجتمعوا قبل وصول ولي العهد بساعة واحدة وتبادلوا وجهات نظرهم في مختلف القضايا الراهنة، وكان آخر تجمع لهم في مكان واحد كان قبل 5 أشهر عندما دعاهم الرئيس مون إلى الحوار مع رجال الأعمال في المكتب الرئاسي في يناير الماضي.

وقالت مصادر إن بعضاً من قادة المجموعات اجتمعوا مع ولي العهد وجهًا لوجه في أحد الفنادق في سيول بعد ظهر يوم أمس، مما يدل على اهتمامه الخاص بالتواصل مع الشخصيات في القطاع الاقتصادي أثناء زيارته إلى كوريا.

يشار إلى أن دار “سونغ جي وون” هي منزل سكن فيه مؤسس مجموعة سامسونغ لي بيونغ-تشول، وتمت تسمية الدار على اسم مؤسس المجموعة تكريمًا له واستخدمت مكتبًا لرئيس مجموعة سامسونغ لي غون-هي.

وقال مسؤول في القطاع الصناعي إن الجانب السعودي طلب اللقاء مع القادة، فوجه نائب رئيس سامسونغ “لي” الدعوة إلى ولي العهد، وتم استضافة الأمير محمد بن سلمان في هذا المكان نظرًا للحماية الشخصية وكان يتم استخدامه كدار ضيافة للضيوف القادمين من الخارج في الماضي.

كما أضاف أن اجتماع قادة المجموعات الخمس الكبرى في سونغ جي-وون هو الأول من نوعه.

وقال مسؤول آخر، إن ولي العهد كان من المخطط أن يزور مصنع سامسونغ للإلكترونيات إلا أن الزيارة تعذرت نظراً لضيق الوقت.