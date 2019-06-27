، الكرملين: بوتين يلتقي ولي العهد في قمة العشرين وسيناقشان قضايا الطاقة ،

محمد بن مسعود - الدمام - "رويترز": يأتي اجتماعهما قبل أيام من انعقاد اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول

قال مساعد بالكرملين، أمس الأربعاء: إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، سيناقشان قضايا الطاقة خلال اجتماعهما على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان في الشهر الجاري.

يأتي اجتماعهما قبل أيام من انعقاد اجتماع منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك)، وبعض منتجي النفط المستقلين من بينهم روسيا في فيينا؛ لمناقشة مستقبل اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي الذي ينتهي سريانه في نهاية يونيو حزيران.

وقال يوري أوشاكوف المساعد بالكرملين نقلًا عن "رويترز": إن بوتين وولي عهد السعودية سيناقشان زيارة الرئيس الروسي للسعودية في أكتوبر.