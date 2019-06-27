- 1/2
- 2/2
قال مساعد بالكرملين، أمس الأربعاء: إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، سيناقشان قضايا الطاقة خلال اجتماعهما على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان في الشهر الجاري.
يأتي اجتماعهما قبل أيام من انعقاد اجتماع منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك)، وبعض منتجي النفط المستقلين من بينهم روسيا في فيينا؛ لمناقشة مستقبل اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي الذي ينتهي سريانه في نهاية يونيو حزيران.
وقال يوري أوشاكوف المساعد بالكرملين نقلًا عن "رويترز": إن بوتين وولي عهد السعودية سيناقشان زيارة الرئيس الروسي للسعودية في أكتوبر.
الكرملين: بوتين يلتقي ولي العهد في قمة العشرين وسيناقشان قضايا الطاقةمحمد البقمي الخليج 365 2019-06-27
قال مساعد بالكرملين، أمس الأربعاء: إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، سيناقشان قضايا الطاقة خلال اجتماعهما على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان في الشهر الجاري.
يأتي اجتماعهما قبل أيام من انعقاد اجتماع منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك)، وبعض منتجي النفط المستقلين من بينهم روسيا في فيينا؛ لمناقشة مستقبل اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي الذي ينتهي سريانه في نهاية يونيو حزيران.
وقال يوري أوشاكوف المساعد بالكرملين نقلًا عن "رويترز": إن بوتين وولي عهد السعودية سيناقشان زيارة الرئيس الروسي للسعودية في أكتوبر.
27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440
08:49 AM
"رويترز": يأتي اجتماعهما قبل أيام من انعقاد اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول
قال مساعد بالكرملين، أمس الأربعاء: إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، سيناقشان قضايا الطاقة خلال اجتماعهما على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان في الشهر الجاري.
يأتي اجتماعهما قبل أيام من انعقاد اجتماع منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك)، وبعض منتجي النفط المستقلين من بينهم روسيا في فيينا؛ لمناقشة مستقبل اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي الذي ينتهي سريانه في نهاية يونيو حزيران.
وقال يوري أوشاكوف المساعد بالكرملين نقلًا عن "رويترز": إن بوتين وولي عهد السعودية سيناقشان زيارة الرئيس الروسي للسعودية في أكتوبر.
، الكرملين: بوتين يلتقي ولي العهد في قمة العشرين وسيناقشان قضايا الطاقة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين: بوتين يلتقي ولي العهد في قمة العشرين وسيناقشان قضايا الطاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.