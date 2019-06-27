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العثور على مفقود بقعاء متوفى في صحراء حائل
متابعات الخليج 365 - حائل
أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، اليوم الخميس، العثور على “مفقود بقعاء” المختفي عن منزله منذ ثاني أيام عيد الفطر، متوفى في منطقة نفود.
وأوضح فريق إنجاد، في بيان عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر”، أن أعضاء الفريق بالتعاون مع شرطة محافظة بقعاء عثروا على المفقود “نواف حمد مزعل البقعاوي”؛ متوفًى شمال منطقة حائل في منطقة صحراوية بالنفود.
جاء ذلك بعد عمليات بحث مستمرة دامت لأيام، وشارك فيها 40 عضوًا وعدد 2 طيار شراعي متطوع من فريق إنجاد على مدى أربع جولات بحث.
وكان المفقود خرج من المنزل ثاني أيام عيد الفطر وانقطعت جميع وسائل التواصل به، وكان يستقل سيارة من نوع هايلكس موديل 2013، وجرى إبلاغ الجهات الأمنية والتطوعية بحادثة الاختفاء المريب بعد تأخره عن العودة إلى منزله.
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