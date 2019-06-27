الان تتابع وزير الداخلية يعلن شمول العسكريين في المرحلة الثانية من فرجت وتبرع القيادة دعما لها والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
أعلن الأمير عبد العزيز بن سعود، وزير الداخلية، عن تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بمبلغ عشرة ملايين ريال، وعن تبرع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمبلغ خمسة ملايين ريال، وعن تبرعه بمبلغ مليوني ريال، لخدمة فرجت في مرحلتها الثانية.
جاء ذلك خلال تدشين وزير الداخلية في جدة مساء الأربعاء المرحلة الثانية من خدمة فرجت التي جاءت لتشمل الموقوفين العسكريين في قضايا مالية بالقطاعات العسكرية كافة.
ورفع الأمير عبد العزيز بن سعود أسمى عبارات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد على تبرعهما السخي لخدمة فرجت، منوها بهذه اللفتة الكريمة من القيادة الرشيدة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية يعلن شمول العسكريين في المرحلة الثانية من فرجت وتبرع القيادة دعما لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.