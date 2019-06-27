، مصر ونيجيريا يقطعان تذكرة العبور إلى دور ثمن النهائي ،

- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
تأهل المنتخب المصري إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم إثر فوزه على نظيره الكونغو الديمقراطية بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي أُقيم بين المنتخبين على ملعب القاهرة الدولي - الجولة الثانية - من منافسات المجموعة الأولى.
افتتح أحمد المحمدي التسجيل في الدقيقة 25 قبل أن يعزز نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح النتيجة بتسجيله الهدف الثاني قبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول.
بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة ثم حلت أوغندا في مركز الوصافة برصيد 4 نقاط وزيمبابوي ثالثة (نقطة) وتتذيل الكونغو الديمقراطية الترتيب دون نقاط.
وفي اللقاء الآخر حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة أوغندا مع زيمبابوي في المجموعة ذاتها حيث احتضنها ملعب القاهرة الدولي.
منح أوكوي التقدم لمنتخب أوغندا في الدقيقة 12 قبل أن يُدرك منتخب زيمبابوي التعادل في الدقيقة 40 عن طريق خاما بيليات.
وفي ثالث اللقاءات حجز المنتخب النيجيري بطاقة العبور إلى ثمن النهائي عقب فوزه على نظيره منتخب غينيا بهدف دون رد في اللقاء الذي احتضنه ملعب الإسكندرية لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.
أحرز هدف المباراة الوحيد المدافع كينيث أوميرو لاعب لغيانيس الإسباني في الدقيقة 73.
مصر ونيجيريا يقطعان تذكرة العبور إلى دور ثمن النهائيمحمود الحمد الخليج 365 2019-06-27
تأهل المنتخب المصري إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم إثر فوزه على نظيره الكونغو الديمقراطية بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي أُقيم بين المنتخبين على ملعب القاهرة الدولي - الجولة الثانية - من منافسات المجموعة الأولى.
افتتح أحمد المحمدي التسجيل في الدقيقة 25 قبل أن يعزز نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح النتيجة بتسجيله الهدف الثاني قبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول.
بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة ثم حلت أوغندا في مركز الوصافة برصيد 4 نقاط وزيمبابوي ثالثة (نقطة) وتتذيل الكونغو الديمقراطية الترتيب دون نقاط.
وفي اللقاء الآخر حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة أوغندا مع زيمبابوي في المجموعة ذاتها حيث احتضنها ملعب القاهرة الدولي.
منح أوكوي التقدم لمنتخب أوغندا في الدقيقة 12 قبل أن يُدرك منتخب زيمبابوي التعادل في الدقيقة 40 عن طريق خاما بيليات.
وفي ثالث اللقاءات حجز المنتخب النيجيري بطاقة العبور إلى ثمن النهائي عقب فوزه على نظيره منتخب غينيا بهدف دون رد في اللقاء الذي احتضنه ملعب الإسكندرية لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.
أحرز هدف المباراة الوحيد المدافع كينيث أوميرو لاعب لغيانيس الإسباني في الدقيقة 73.
27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440
01:38 AM
في ختام الجولة الثانية من أمم إفريقيا
تأهل المنتخب المصري إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم إثر فوزه على نظيره الكونغو الديمقراطية بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي أُقيم بين المنتخبين على ملعب القاهرة الدولي - الجولة الثانية - من منافسات المجموعة الأولى.
افتتح أحمد المحمدي التسجيل في الدقيقة 25 قبل أن يعزز نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح النتيجة بتسجيله الهدف الثاني قبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول.
بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة ثم حلت أوغندا في مركز الوصافة برصيد 4 نقاط وزيمبابوي ثالثة (نقطة) وتتذيل الكونغو الديمقراطية الترتيب دون نقاط.
وفي اللقاء الآخر حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة أوغندا مع زيمبابوي في المجموعة ذاتها حيث احتضنها ملعب القاهرة الدولي.
منح أوكوي التقدم لمنتخب أوغندا في الدقيقة 12 قبل أن يُدرك منتخب زيمبابوي التعادل في الدقيقة 40 عن طريق خاما بيليات.
وفي ثالث اللقاءات حجز المنتخب النيجيري بطاقة العبور إلى ثمن النهائي عقب فوزه على نظيره منتخب غينيا بهدف دون رد في اللقاء الذي احتضنه ملعب الإسكندرية لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.
أحرز هدف المباراة الوحيد المدافع كينيث أوميرو لاعب لغيانيس الإسباني في الدقيقة 73.
، مصر ونيجيريا يقطعان تذكرة العبور إلى دور ثمن النهائي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر مصر ونيجيريا يقطعان تذكرة العبور إلى دور ثمن النهائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.