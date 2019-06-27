مصادر «عاجل» تكشف سبب اختلاف المقابل المالي وارتفاع كرت العمل للمنشآت الصغيرة

فوجئ عدد من أصحاب المنشآت الصغيرة بارتفاع أسعار كروت العمل إلى ما يقارب ثمانية آلاف ريال لكرت العمل الواحد، والتي كانت سابقًا بـ100 ريال، فيما عزت مصادر «عاجل»، ذلك الارتفاع إلى بدء وزارة العمل تطبيق المقابل المالي للمنشآت الصغيرة، والتي انتهت مهلة إعفائها قبل شهر رمضان.

وقالت مصادر «عاجل»، إن اختلاف المبالغ للمنشآت التي لديها أربعة عمال وأقل يعود إلى انتهاء فترة الإعفاء الصادرة بتاريخ 25 – 8 – 1435 هـ ولمدة خمس سنوات إبان موافقه مجلس الوزراء على الإعفاء من المقابل المالي .

وكانت المنشآت الصغرى تحصل على إعفاء من المقابل المالي عن أربعة عمال في حال تفرغ مالكها للعمل بها، مع اكتفاء المنشأة بسداد 100 ريال سنويًا رسوم (رخصة عمل) عن كل عامل من العمال الأربعة.

وردت وزارة العمل على أحد ملاك المنشآت عبر «تويتر»، قائلة، إن المنشآت ستستفيد من هذا الإعفاء لمدة خمس سنوات من تاريخ حصولها على الترخيص، والذي تم إصداره قبل تاريخ 25/8/1440 مؤكدة أن السنة التي يحسب على أساسها المقابل المالي هي السنة الهجرية، التي يبدأ حسابها من تاريخ إصدار أو تجديد أول رخصة عمل للمنشأة.

وفي عام 2014 كان إجمالي المقابل المالي للعامل الواحد 200 ريال شهريًا، بما يعادل 2400 ريال سنويًا، وفي 2018 تم تعديل المقابل المالي ليصبح 400 ريال شهريًا عن العامل، وارتفع المقابل المالي في العام الحالي 2019 ليصبح 600 ريال شهريًا، مع إقرار رفعه في 2020 ليصبح 800 ريال شهريًا.