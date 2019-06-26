، ميدانياً.. نائب أمير مكة يقف على أعمال صيانة الكعبة المشرفة ،

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وقف نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان ميدانياً، صباح اليوم، على مراحل العمل في الصيانة الدورية للكعبة المشرفة، والتي وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالبدء فيها منتصف شوال الحالي.
واستمع الأمير "بدر" خلال الزيارة إلى شرح عما وصلت إليه أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة، والتي بلغت نسبة الإنجاز فيها 52%، فيما سيتم الانتهاء منها في الخامس من ذي القعدة هذا العام.
واطّلع كذلك على أعمال صيانة الكعبة التي شملت تغيير رخام السطح وصيانة ومعالجة العناصر الخشبية الداخلية، إضافة إلى صيانة الأبواب باستخدام أحدث التقنيات، ووفق أفضل المواصفات العالمية.
ميدانياً.. نائب أمير مكة يقف على أعمال صيانة الكعبة المشرفةأحمد العبدالله الخليج 365 2019-06-26
وقف نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان ميدانياً، صباح اليوم، على مراحل العمل في الصيانة الدورية للكعبة المشرفة، والتي وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالبدء فيها منتصف شوال الحالي.
واستمع الأمير "بدر" خلال الزيارة إلى شرح عما وصلت إليه أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة، والتي بلغت نسبة الإنجاز فيها 52%، فيما سيتم الانتهاء منها في الخامس من ذي القعدة هذا العام.
واطّلع كذلك على أعمال صيانة الكعبة التي شملت تغيير رخام السطح وصيانة ومعالجة العناصر الخشبية الداخلية، إضافة إلى صيانة الأبواب باستخدام أحدث التقنيات، ووفق أفضل المواصفات العالمية.
26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
02:25 PM
استمع إلى شرح مفصل عن مراحل العمل.. نسبة الإنجاز 52%
وقف نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان ميدانياً، صباح اليوم، على مراحل العمل في الصيانة الدورية للكعبة المشرفة، والتي وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالبدء فيها منتصف شوال الحالي.
واستمع الأمير "بدر" خلال الزيارة إلى شرح عما وصلت إليه أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة، والتي بلغت نسبة الإنجاز فيها 52%، فيما سيتم الانتهاء منها في الخامس من ذي القعدة هذا العام.
واطّلع كذلك على أعمال صيانة الكعبة التي شملت تغيير رخام السطح وصيانة ومعالجة العناصر الخشبية الداخلية، إضافة إلى صيانة الأبواب باستخدام أحدث التقنيات، ووفق أفضل المواصفات العالمية.
، ميدانياً.. نائب أمير مكة يقف على أعمال صيانة الكعبة المشرفة ،
المصدر : الخليج 365
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