11 مجال تعاون يجمع المملكة وكوريا الجنوبية

2019-06-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

سلط إنفوجرافيك الضوء على العلاقات الدبلوماسية والثنائية التي تجمع المملكة وكوريا الجنوبية، وذلك بمناسبة زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى كوريا.

وبدأت العلاقات الدبلوماسية عام 1962، فيما وصل حجم التبادل التجاري عام 2018 إلى 30.2 مليار دولار، وتعتبر المملكة ثامن أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية التي تعد خامس أكبر شريك تجاري للمملكة.

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أما مجالات التعاون بين البلدين فمنها النفط والإنشاءات، والثقافة، والأغذية، والصحة، والتجارة، والصناعة، وتنمية القوى البشرية، والطاقة المتجددة والذريّة، والبنى التحتية الذكية، والتحول الرقمي.

وبالنسبة إلى الابتعاث، يدرس أكثر من 700 مبتعث ومبتعثة سعوديين في كوريا تخصصات: الطب والهندسة، والعلوم والتقنية، والطاقة النووية.

وفي شأن التعاون الدولي، فالمملكة وكوريا الجنوبية عضوان في دول مجموعة قمة العشرين.