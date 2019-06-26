- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم 11 مجال تعاون يجمع المملكة وكوريا الجنوبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
11 مجال تعاون يجمع المملكة وكوريا الجنوبية
متابعات الخليج 365 - الرياض
سلط إنفوجرافيك الضوء على العلاقات الدبلوماسية والثنائية التي تجمع المملكة وكوريا الجنوبية، وذلك بمناسبة زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى كوريا.
وبدأت العلاقات الدبلوماسية عام 1962، فيما وصل حجم التبادل التجاري عام 2018 إلى 30.2 مليار دولار، وتعتبر المملكة ثامن أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية التي تعد خامس أكبر شريك تجاري للمملكة.
أما مجالات التعاون بين البلدين فمنها النفط والإنشاءات، والثقافة، والأغذية، والصحة، والتجارة، والصناعة، وتنمية القوى البشرية، والطاقة المتجددة والذريّة، والبنى التحتية الذكية، والتحول الرقمي.
وبالنسبة إلى الابتعاث، يدرس أكثر من 700 مبتعث ومبتعثة سعوديين في كوريا تخصصات: الطب والهندسة، والعلوم والتقنية، والطاقة النووية.
وفي شأن التعاون الدولي، فالمملكة وكوريا الجنوبية عضوان في دول مجموعة قمة العشرين.
كانت هذه تفاصيل خبر 11 مجال تعاون يجمع المملكة وكوريا الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.