الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة أو برقم التأشيرة عبر أبشر الجوازات

الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة برقم التأشيرة يظل يبحث الكثير من المقيمين بالمملكة العربية السعودية عن طريقة استعلام عن تأشيرة خروج وعودة مقيم وذلك عبر بوابة أبشر الإلكترونية التي تم تطورها على أعلي مستوي من الكفاءة من أجل خدمة كل مواطن وافد بالمملكة من خلال الخدمات الإلكترونية، فتعمل البوابة على تجميع كل ما يحتاجه المواطن السعودي والمقيم الوافد بالمملكة من استعلامات وخدمات متاحة بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى تعقيد الأمر بجمع البيانات المطلوبة والذهاب بها شخصيا إلى نافذة كل مكتب خدمة للحصول على ما تتطلب إليه.

وإليكم نموذج إجراء الطلب لتأشيرة خروج وعودة

1. إجراء تحويل من قبل الهيئة . 2. تعبئة الاستمارة طباعة مختوم بختم المنشأة. 3. صورة الترخيص و السجل التجاري ساري المفعول . 4. يستوجب تسديد الرسوم آلياً . Advertisements 5. يستوجب إحضار الجواز الأصلي بجاب صورة الإقامة .

الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة برقم التأشيرة

لذا تعمل بوابة أبشر الخدمات على الحصول على تأشيرة ذهاب وعودة مقيم وتأشيرة عودة نهائي والاستعلام عن اسم الكفيل ، فضلا على ابشر الجوازات التي من خلال المرور عليها يمكنك طباعة تأشيرة والاستعلام عن صلاحية إقامة وافد وغيرها الكثير والكثير .

الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة برقم الهوية

ولضرورة احتياج العديد لمعرفة خطوات الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة وافد نستعرضها عليكم بالأسطر التالية تابعونا.

أولا : افتح موقع ابشر الرسمي لوزارة الخارجية.

ثانيا:ستفتح الصفحة الرئيسية ثم أضغط على حاله تأشيرات الخروج والعودة.

ثالثا: قم بكتابه البيانات التالية،رقم الاقامه، رقم هويه الكفيل.

رابعا: سيطلب منك ملء أحد الإجراءات التالية،اكتب رقم التأشيرة أو رقم جواز السفر.

علما أن موقع أشر يتيح أيضا الاستعلام عن المرور والإقامات والرسوم المستحقة.

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