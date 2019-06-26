السعودية | ولي العهد السعودي يصل إلى عاصمة كوريا الجنوبية سيول

شكرا لقرائتكم ولي العهد السعودي يصل إلى عاصمة كوريا الجنوبية سيول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، إلى عاصمة كوريا الجنوبية سيول، وكان في مقدمة مستقبليه رئيس وزراء كوريا الجنوبية.

وكان ولي العهد السعودي توجه، الثلاثاء، إلى كوريا الجنوبية تلبية لدعوة من الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، وقد أصدر الديوان الملكي السعودي بياناً بهذا الشأن.

وسيلتقي ولي العهد السعودي في كوريا الرئيس الكوري وعدداً من المسؤولين لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما سيرأس وفد السعودية المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، المقرر عقدها بمدينة أوساكا في اليابان نهاية يونيو الحالي.