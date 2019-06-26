العايش يرعى حفل تخريج دورتي الحرب العاشرة والقيادة والأركان 45



نيابة عن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، رعى مساعد وزير الدفاع محمد بن عبدالله العايش، حفل تخريج دورة الحرب العاشرة ودورة القيادة والأركان (45)، وذلك بمقر كلية القيادة والأركان، وأكد قائد كلية القيادة والأركان اللواء الركن علي بن عبدالله القحطاني، أن دورة الحرب العاشرة أهلت الضباط في مجال إعداد وتطوير القوات المسلحة والتخطيط لاستخدامها وقياداتها على المستويين الاستراتيجي والعملياتي، كما شارك في دورة القيادة والأركان الخامسة والأربعين عدد من ضباط أفرع القوات المسلحة والقوات العسكرية الأخرى، وكذلك عدد ثلاثون ضابطاً من خمسة عشر دولة من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك لما وصلت إليه كلية القيادة والأركان والقوات المسلحة من مكانة عملية وعسكرية بما وفرته لها قيادتنا الحكيمة من إمكانات ودعم في جميع المجالات.

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