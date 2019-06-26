إيداع مكافأة التفوق عن الفصل الدراسي الثاني في جامعة الأميرة نورة

2019-06-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت عمادة القبول والتسجيل في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، إيداع مكافأة التفوق عن الفصل الثاني للعام الدراسي 1439/ 1440 هـ في حسابات جميع طالبات الجامعة المستحقات.

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وقالت جامعة الأميرة نورة: إنه في حال وجود أي استفسار يمكن التواصل مع إدارة المكافآت بعمادة القبول والتسجيل من البريد الجامعي إلى البريد الإلكتروني: [email protected]

أو الاتصال على الأرقام التالية:

0118243722

0118243562