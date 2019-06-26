، انقلاب مركبة يقتل ويصيب 7 أشخاص من عائلة واحدة بعقبة سنان عسير ،

محمد بن مسعود - الدمام - الهلال الأحمر والدفاع المدني نقلوا المصابين وحالتهم خطرة

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب أربعة آخرون جميعهم من أسرة واحدة، إثر انقلاب مركبتهم بعقة سنان بعسير مساء اليوم.

وقال المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري، إن هلال عسير باشر حادث انقلاب مركبة عائلة في عقبة سنان بعددٍ من الفرق الإسعافية.

وأضاف أنه فور تلقي عمليات المنطقة عند الساعة ١٩:٣٨ من مساء اليوم عن حادث انقلاب مركبة على الفور، تم توجيه فرقتين إسعافيتين، وتبين وجود ثلاث وفيات وأربع إصابات، جميعها خطيرة، وكلهم من عائلة واحدة.

وأضاف الشهري أنه "تم التعامل مع الحالات بمهنية عالية، وجرى نقل حالتين عن طريق الفرق الإسعافية لمستشفى المجاردة العام، وحالتان نقلتا عن طريق فرق الدفاع المدني المشاركة في الحادث".