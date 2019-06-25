وزارة البلديات لـ”المواطن”: طرح موقعين لمسالخ متنقلة في تبوك للمزايدة العامة

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وزارة البلديات لـ”متابعات الخليج 365”: طرح موقعين لمسالخ متنقلة في تبوك للمزايدة العامة
متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك
ردت وزارة الشؤون البلدية والقروية على ما نشرته “متابعات الخليج 365” بعنوان “ازدحام وانتظار بالساعات أمام مسالخ تبوك المعتمدة”.
وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الشؤون البلدية والقروية: إنه ورد خطاب من أمانة تبوك يفيد بأنه تم طرح موقعين لمسالخ متنقلة للمزايدة العامة الأمر الذي يساعد على تخفيف الضغط عن المسالخ الحالية.
وشكرت الشؤون البلدية “متابعات الخليج 365” على طرحها لكافة القضايا المتعلقة بالخدمات البلدية، وإتاحة الفرصة لمناقشة جميع الآراء والمقترحات التي تدعم جهود الوزارة في مجالات العمل البلدي.
وكانت “متابعات الخليج 365” نشرت تقريرًا يسرد معاناة المواطنين بالساعات لحين وصول الدور في المسالخ، ومن ثم انتظار آخر حتى يتم تسليمه ذبيحته بعد ذبحها وتقطيعها، حيث لا يوجد سوى 3 مسالخ معتمدة من قبل الأمانة وتبقى عاجزة عن قيامها بدورها في المواسم، الأمر الذي جعل المواطنين يلجؤون إلى المسالخ الخاصة والذبح بمنازلهم مع الافتقار لأدنى وسائل السلامة الصحية ودون الكشف عليها من قبل الطبيب البيطري.
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