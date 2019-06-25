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أبراج سيؤول تتزيّن بصورة الأمير محمد بن سلمان
متابعات الخليج 365 - الرياض
تزينت أبراج سيؤول بصورة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تزامنًا مع زيارته إلى جمهورية كوريا الجنوبية.
وبناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وانطلاقًا من حرص مقامه الكريم على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الصديقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوة المقدمة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان من رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، غادر ولي العهد اليوم الثلاثاء كوريا، حيث سيلتقي خلالها بالرئيس وعددًا من المسؤولين فيها لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما سيرأس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، المقرر عقدها بمدينة أوساكا في اليابان.
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