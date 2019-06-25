السعودية | فيديو لسعودي وشقيقته ينقذان أبا وابنه من الغرق

شكرا لقرائتكم فيديو لسعودي وشقيقته ينقذان أبا وابنه من الغرق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - هرع أب لإنقاذ ابنه عندما غرق في أحد شواطئ مدينة جازان في السعودية، ليعلق الأب هو الآخر وسط أمواج البحر المتلاطمة، في هذه الأثناء بادر شاب مع شقيقته كانا في رحلة مع أسرتهما لإنقاذ الأب وابنه، حيث قام الشاب بخوض أمواج البحر واستطاع إنقاذ الأب وابنه إلى بر الأمان، في حين قامت شقيقته بإجراء الإسعافات الأولية لهما، قبل وصول حرس الحدود، وعليه تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، والذي غادراه بعد يوم.

فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يَظهر فيه الشاب وشقيقته لحظة تدخلهما لإنقاذ حياة الطفل ووالده من الغرق، ووقعت الحادثة الأحد على أحد شواطئ مدينة جازان بالقرب من الاستاد الرياضي.

وأشاد مغردون بالموقف البطولي والإنساني للشقيقين، منبهين إلى ضرورة الابتعاد عن أماكن الخطر في الشواطئ غير المخصصة للسباحة، والالتزام بتوجيهات قيادة حرس الحدود بمنطقة جازان حول السلامة البحرية والمدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ والتي تحدد الأماكن المخصصة للسباحة.

في حين وجّه مدير عام الشؤون الصحية بجازان، بتكريم الممرضة "نجاح أبو القاسم حكمي"، التي سجلت موقفًا بطوليا وإنسانيا مع شقيقها، بعد تدخلهما لإنقاذ الطفل ووالده من الغرق أثناء قيامهما بنزهة برفقة أسرتهما إلى أحد شواطئ مدينة جازان بالقرب من الاستاد الرياضي.

في حين أوضح الشاب "رائد أبو القاسم حكمي" أنه كان برفقة عائلته في نزهة بحرية، وتفاجأ بشخص يطلب منه أن يتواصل مع حرس الحدود والإسعاف لإنقاذ طفل من الغرق".

Advertisements

وتابع: "من هول الموقف، لم أستطع حتى فتح الجوال، وفي وقت قصير اتخذت قرارًا بالدخول لإنقاذ الطفل، وهو ما حدث، حيث وجد الطفل قد فقَد الوعي ووالده يغرق أيضًا محاولًا إنقاذه، فحملته للخارج ورميت للأب طوق نجاة".

وأضاف: "حملت الطفل لبر الأمان، وتدخلتْ بعدها شقيقتي والتي تعمل ممرضة، وأجرت له الإسعافات الأولية، والتي لها الفضل -بعد الله- في إنقاذه من تأزم الحالة قبل أن يتم نقله إلى المستشفى، حيث غادره بعد يوم من تلقي العلاج".

ووصف ما قام به أنه عمل إنساني وهذا ما حثنا عليه ديننا الحنيف، داعيًا الجميع إلى الابتعاد عن الأماكن الخطرة وغير المخصصة للسباحة.

هذا وتقوم قيادة حرس الحدود بمنطقة جازان -بشكل مستمر- بتحذير المتنزهين بضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ التي تحدد المواقع المخصصة للسباحة.

وتشدد على الآباء والأمهات بالانتباه لأطفالهم، وعدم الغفلة عنهم، وحثهم على ارتداء ستر النجاة أثناء السباحة؛ تجنبًا لحوادث الغرق، وعدم التردد في الاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (994) لتقديم المساعدة اللازمة في الوقت المناسب.