، بالصور.. نائب وزير الشؤون الإسلامية يتفقّد فرع الحدود الشمالية ،

محمد بن مسعود - الدمام - التقى منسوبيه وتفقّد مرافقه وسير العمل فيه

زار نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، اليوم؛ فرع الوزارة بمنطقة الحدود الشمالية؛ للوقوف على سير العمل والمشاريع التي تنفذها الوزارة والنظر في احتياجات الفرع، بما يحقق رسالتها في خدمة العمل الإسلامي وفق تطلعات القيادة الرشيدة.

واستهل "ابن سعيد" الزيارة بجولة تفقدية لمقر الوزارة في مدينة عرعر، التقى خلالها بمدير عام الفرع الشيخ مطارد بن دخيل العنزي، ومديري الإدارات والأقسام بالفرع، مستمعاً لشرح مفصل عن سير العمل.

كما عقد لقاءً مع منسوبي الفرع، وألقى كلمة نقل فيها سلام وتحيات الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، الذي يولي هذه الجولات المزيد من العناية والرعاية، مستحثاً منسوبي الفرع على مضاعفة الجهد والتفاني في خدمة بيوت الله، والدعوة إلى الله وفق منهج يقوم على الوسطية والاعتدال.

وقال "ابن سعيد": إن فروع الوزارة أذرعها في تنفيذ مهامها وتحقيق رسالتها التي يتطلع لها ولاة الأمر -حفظهم الله- مشدداً على أهمية التوعية والإرشاد وتعزيز الوسطية والاعتدال، ونبذ الغلو والتطرف، والعناية بكل ما من شأنه حفظ أبناء المجتمع من أرباب الفكر المنحرف.

ووجه نائب وزير الشؤون الإسلامية بتقديم أرقى الخدمات للمواطنين، والقيام بالمهام وفق ما يحقق رسالة الوزارة وأهدافها السامية.

واستمع إلى مداخلات واستفسارات منسوبي الفرع، وأجاب عن تساؤلاتهم، والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

يُذكر أن هذه الجولة تأتي في إطار الجولات الدورية لكبار المسؤولين بديوان الوزارة، للوقوف على سير العمل قبل موسم الحج لعام 1440هـ؛ استنادًا للتوجيهات الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للقيام بكل ما من شأنه خدمة ضيوف الرحمن والعمل على تحقيق الرسالة والأهداف المنشودة في خدمة المواطنين، وتطوير مستوى الخدمات المقدمة من أجهزة الدولة.

ويواصل نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، جولته التفقُّدية على عدد من المساجد الجاري تنفيذها في المنطقة، إلى جانب عقد لقاء بالأئمة والخطباء والدعاة بالمحافظات والمراكز التابعة للمنطقة.