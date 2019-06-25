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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم، عن افتتاح مطار خليج نيوم الواقع في منطقة شرما شمال المملكة.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي لها أن المطار قد تم ترخيصه من قبلها كمطار تجاري، وأصبح جاهزاً لاستقبال الرحلات التجارية بدءاً من الأسبوع المقبل، بعد أن تم الانتهاء من أعمال تطوير المرحلة الأولى له، واعتماد تسجيله من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) في وقت سابق بالرمز "NUM".
وسيقوم مطار خليج نيوم في مرحلته الحالية بتسيير الرحلات المنتظمة لنقل المستثمرين والعاملين في مشروع نيوم.
"الطيران المدني" يعلن افتتاح مطار خليج نيوم لنقل المستثمرين للمشروعوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-25
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم، عن افتتاح مطار خليج نيوم الواقع في منطقة شرما شمال المملكة.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي لها أن المطار قد تم ترخيصه من قبلها كمطار تجاري، وأصبح جاهزاً لاستقبال الرحلات التجارية بدءاً من الأسبوع المقبل، بعد أن تم الانتهاء من أعمال تطوير المرحلة الأولى له، واعتماد تسجيله من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) في وقت سابق بالرمز "NUM".
وسيقوم مطار خليج نيوم في مرحلته الحالية بتسيير الرحلات المنتظمة لنقل المستثمرين والعاملين في مشروع نيوم.
25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440
08:01 PM
أصبح جاهزاً لاستقبال الرحلات التجارية بدءاً من الأسبوع المقبل
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم، عن افتتاح مطار خليج نيوم الواقع في منطقة شرما شمال المملكة.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي لها أن المطار قد تم ترخيصه من قبلها كمطار تجاري، وأصبح جاهزاً لاستقبال الرحلات التجارية بدءاً من الأسبوع المقبل، بعد أن تم الانتهاء من أعمال تطوير المرحلة الأولى له، واعتماد تسجيله من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) في وقت سابق بالرمز "NUM".
وسيقوم مطار خليج نيوم في مرحلته الحالية بتسيير الرحلات المنتظمة لنقل المستثمرين والعاملين في مشروع نيوم.
، "الطيران المدني" يعلن افتتاح مطار خليج نيوم لنقل المستثمرين للمشروع ،
المصدر : الخليج 365
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