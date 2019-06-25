السعودية اليوم / المشرف العام بوزارة التعليم يتفقد الحملة الصيفية بمركز الخيوط للبنات بمكة المكرمة



مكة المكرمة 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واس

تفقد المشرف العام على برنامج محو الأمية بوزارة التعليم محمد بن عبدالله الشافي اليوم, مقر الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية بمركز الخيوط "بنات" في قطاع البيضاء بمكة المكرمة والتي تشمل 26 مركزاً للبنين والبنات وتستمر حتى الرابع من ذي الحجة لعام 1440 هـ, يرافقه المدير التنفيذي للحملة خالد بن جميل الحارثي, ومساعدة المدير العام للشؤون التعليمية الدكتورة آمنة الغامدي, وأعضاء الحملة من الهيئة الإشرافية والإدارية للبنات.

وأشاد الشافي بالجهود المبذولة من قبل اللجنة الإشرافية في تهيئة البيئة للدارسات واستشعارهن للمسؤولية وأهمية الاستفادة من برنامج الحملة, مشيراً لما وفرته الدولة من الإمكانات كافة لتحقيق هدف الحملة, مشيداً في الوقت ذاته بما شاهده أثناء زيارته للحملة وما لمسه من قابلية لدى الدارسين والدراسات، منوهاً أن الهدف الأساسي من الحملة هي للوصول إلى محو الأمية لدى الدارسة.

وتجول المشرف العام على مرافق المركز مطلعاً على الأعمال الإدارية والفنية كافة، مقدماً ملاحظاته وتوجيهاته، مثمنًا الجهود المميزة لمدير الحملة التنفيذي خالد الحارثي, والمديرة التنفيذية دلال اللحياني, وفريق العمل.

بدورها استعرضت المديرة التنفيذية للحملة ومديرة إدارة التعليم المستمر بتعليم مكة المكرمة دلال اللحياني, أعمال ومنجزات ومهام أعضاء الحملة منذ انطلاقتها التي تشمل 13 مركزاً بعدد 391 دارسة, مؤكدة حرص أعضاء الحملة على إنجاز متطلبات الحملة الإدارية والتعليمية والإثرائية وتقديم كل ما بحوزتهم من برامج تعليمية وتوعوية وثقافية أسهمت في رفع الوعي الديني والثقافي لدى الدارسات شاكرين للمسؤولين ما يبذلونه من جهود حثيثة لإيصال مثل هذه الحملات الهادفة.

من جانبها أعربت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية الدكتورة آمنة الغامدي عن شكرها للقائمين على الحملة والجهود التي بذلوها على الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية, لافتة الانتباه إلى أن مكة حظيت بهذه الحملة هذا العام, مقدمة شكرها لجهود المشرف العام بوزارة التعليم محمد الشافي, وفريق العمل بتعليم مكة المكرمة الذي شارك بالعمل الإداري والفني المحترف والمميز بالتكاملية بين شطري الحملة بنين وبنات.

// انتهى //

17:22ت م

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