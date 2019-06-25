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القيادة تعزي رئيس قبرص في وفاة الرئيس السابق
متابعات الخليج 365 - واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس نيكوس اناستاسيادس رئيس جمهورية قبرص في وفاة فخامة الرئيس ديمتريس كريستوفياس رئيس جمهورية قبرص السابق.
وقال الملك المفدى : تلقينا نبأ وفاة فخامة الرئيس ديمتريس كريستوفياس رئيس جمهورية قبرص السابق، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه .
كما السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس نيكوس اناستاسيادس رئيس جمهورية قبرص في وفاة فخامة الرئيس ديمتريس كريستوفياس رئيس جمهورية قبرص السابق.
وقال سمو ولي العهد : تلقيت نبأ وفاة فخامة الرئيس ديمتريس كريستوفياس رئيس جمهورية قبرص السابق، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء
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